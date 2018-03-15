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Afrin'deki harekatta 9 köyde daha kontrol sağlandı
Afrin'deki harekatta 9 köyde daha kontrol sağlandı

TSK ve ÖSO'nun, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco köyleri ile Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sürüyor.

9 DAHA KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco köyleri ile Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaşmış oldu. 

Mabatlı beldesine yönelik operasyonlar batı yönünde sabah saatlerinden itibaren hız kazandı.

203 KÖY VE 39'U KRİTİK NOKTA OLMAK ÜZERE 242 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve ÖSO'nun harekatta kontrol altına aldığı bölge sayısı 203'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 242'ye ulaştı. 

Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. 

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkanı veren bir koridoru açık tutuyor.

"AFRİN'İN YÜZDE 70'İNDE GÜVENLİK SAĞLANDI"

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, harekata ilişkin, "Afrin gibi yoğun nüfusun olduğu dağlık bir bölge hamdolsun büyük bir oranda teröristlerden temizlendi ve çok büyük bir kısmı şu an itibarıyla yüzde 70'in üzerinde coğrafi konum itibarıyla kilometrekare olarak söylüyorum güvenliği sağlanmış durumda." dedi.



İlgili Konular ÖSO TSK zeytin dalı harekatı
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