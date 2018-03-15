İran'daki özel Türk uçağı kazasında hayatını kaybedenlere veda

İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybeden kaptan pilot Melike Kuvvet'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Kuvvet'in naaşı, Üçler Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Hacıveyis Camisi'ne getirildi. Türk bayrağına sarılı tabuta, mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerine dönmesi beklenen Kuvvet'in giyeceği pilot tulumu serildi.
Bu sırada Kuvvet'in annesi Emine Umman ve ablası İlknur Kuvvet Çelik ile yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Kaptan pilot Melike Kuvvet'in naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Liana Hananel için Ulus'taki Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Hananel'in cenazesi burada toprağa verildi.
Jasmin Baruh Siloni için de Ulus'taki Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Siloni'nin cenazesi burada toprağa verildi.
Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri de Zincirlikuyu Mezarlığı içinde bulunan camiye getirildi. Cenazelerin camiye getirilmesi sırasında, And ve İzmirli'nin aileleri ile yakınlarını gözyaşına boğdu.
Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.
Aslı İzmirli'nin Lübnanlı nişanlısı Bassam Houssami, ailesiyle birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine gelerek cenazeyi teslim aldı. Houssami burada taziyeleri kabul etti.
Bu yaz evlenmeyi planlayan Aslı İzmirli'nin tabutuna beyaz tülbent örtüldü.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile mezarlıklarında toprağa verildi.
Kabin memuru Eda Uslu'nun cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisinde kılındı.
Cenaze namazına Uslu'nun Annesi Bedia Uslu, kardeşi Ela Uslu, Ercan Uslu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aile yakınları, sevenleri katıldı.
Yakınları ve ailesi tabutun başında dua edip, taziyeleri kabul etti.
Öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Uslu'nun cenazesi Esenyurt İstiklal Mezarlığında toprağa verildi.
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