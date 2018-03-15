Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:11, 15 Mart 2018 Perşembe
Avrupa
15:13, 15 Mart 2018 Perşembe

  • Paylaş
IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup
IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup

IGMG Genel Sekreteri Altaş, "(PKK terör örgütü) Bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e, Almanya’daki Müslümanlara, camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar nedeniyle açık mektup gönderdi.

Almanya'da son dönemlerde oldukça sıklaşan ve ülkede yaşayan Müslüman toplumunda endişe yaratan cami saldırılarına dikkat çekmek için İçişleri Bakanı Seehofer'e gönderdiği açık mektupta Altaş, "Müslümanlara ve kuruluşlarına yönelik gün geçtikçe artan saldırılar bizleri derinden yaralamaktadır." diye yazdı.

Geçtiğimiz günlerde Bremen, Lauffen, Berlin, Itzehoe ve Ahlen şehirlerinde camilere yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Altaş mektupta, 2018 yılının başından beri Müslümanlara ait kuruluşlara yaklaşık 20 saldırı gerçekleştiğini tespit ettiklerini belirtti.

"PKK SALDIRIYOR"

Mektupta, saldırıların artık yalnızca aşırı sağcılar ve Neonaziler tarafından değil, bilhassa bu yılın başından beri PKK terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından da yapıldığına işaret eden Altaş, "Üzülerek belirtmeliyim ki, bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir. Nitekim PKK örgüt yapılanmaları gittikçe daha yoğun bir şekilde mobilize olmakta ve artık açık açık cami cemiyetlerine ve Türkiye kökenli kuruluşlara karşı saldırılar düzenleme çağrısında bulunmaktadırlar." görüşünü iletti.

Altaş mektupta, "PKK’nın Almanya’da yasaklanmış olması sebepsiz değildir. Ancak bu örgüt mensuplarının Almanya içerisinde istedikleri gibi hareket edebildikleri ve Almanya’yı hedeflerini yerine getirmede bir sahne, bir cephe, finansman kaynağı ve silahlı çatışmalar için militan devşirme alanı olarak kullandıkları görülmektedir." ifadelerini kullandı.

Altaş ayrıca cami saldırılarına karşı Alman kamuoyunun ve siyasetin ilgisiz kalmasını eleştirdiği mektupta, "Almanya genelinde yaşayan Müslümanlar bu saldırılar münasebetiyle oldukça endişelidir. Kamuoyunun kayıtsızlığı ve dayanışma eksikliği durumu daha da kötüleştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

IGMG Genel Sekreteri ayrıca "Müslümanları ve Müslümanlara ait kuruluşları hedef alsa da toplumun tamamını ilgilendiren saldırıların hızlıca aydınlatılmasını ümit ettiklerini" vurguladı.



İlgili Konular Almanya IGMG Almanya müslüman
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı

Etiyopya hükümeti, Somali'nin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan liman işletmecisi DP World şirketini ülkeden çıkarma kararıyla ilgili olarak "Bu, Somali'nin kendi problemi." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya da 'Türklere yönelik saldırılara karşı' kırmızı alarm
Avusturya’da 'Türklere yönelik saldırılara karşı' kırmızı alarm

Avusturya polisi, ülkede PKK yandaşlarının Türk kurumlarına yönelik olası saldırılarına karşı alarm seviyesini kırmızıya çıkardı
İngiltere'den sonra Fransa'da Rusya'ya tedbir alacak
İngiltere'den sonra Fransa'da, Rusya'ya tedbir alacak

İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bugünde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Rus ajanı Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını belirtti
IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup
IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup

IGMG Genel Sekreteri Altaş, "(PKK terör örgütü) Bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir" dedi
Libya açıklarında quot kaçak petrol tankeri quot operasyonu
Libya açıklarında "kaçak petrol tankeri" operasyonu

Libya Zuvvara kenti açıklarında Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankeri, sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu
Ruanda'da hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Ruanda'da hoparlörden ezan okunması yasaklandı

Başkent Kigali'nin en büyük camilerinin yer aldığı Nyarugenge bölgesinde camilerin hoparlör kullanması yasaklandı
Sri Lanka'da Facebook yasağı kaldırıldı
Sri Lanka'da Facebook yasağı kaldırıldı

Devlet Başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi
Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG PKK'lı yakalandı
Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG/PKK'lı yakalandı

Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lılardan birinin yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi
Ajan krizi büyüyor Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek
Ajan krizi büyüyor! Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini duyurmasından sonra bugün de Rusya'dan, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklaması geldi
Gazze'den quot UNRWA quot uyarısı
Gazze'den "UNRWA" uyarısı

Gazze'de düzenlenen oturma eyleminde onlarca Filistinli UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi
Ahmedinejad'dan İran yargısına yolsuzluk suçlaması
Ahmedinejad'dan İran yargısına yolsuzluk suçlaması

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısı Bakayi'nin "yolsuzluk" suçundan 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmasının ardından yargı mensuplarını "yolsuzluk yapmakla" suçladı
Filipinler UCM'den çekilmeye hazırlanıyor
Filipinler UCM'den çekilmeye hazırlanıyor

Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını kaydetti.
Japonya hükümeti Fukuşima mağdurlarına tazminat ödeyecek
Japonya hükümeti Fukuşima mağdurlarına tazminat ödeyecek

Japonya'da mahkeme, 2011'deki depremde Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan mağdurlara Japon hükümetini ve operatör şirket TEPCO'nun 110 milyon yen tazminat ödemesine karar verdi
quot Çamerya sorunu uluslararası bir mesele haline getirilmeli
"Çamerya sorunu uluslararası bir mesele haline getirilmeli”

Arnavutluk'ta yaşayan Çamerya Arnavutları, istek ve haklarının yerine getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor
Libya açıklarında 121 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 121 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Tunus sınırındaki Ebu Kemmaş bölgesi açıklarında 121 kaçak göçmeni kurtardığını açıkladı.
AP'de Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısı oylanacak
AP'de Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısı oylanacak

Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'ye Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylanacak

Haberler

Almanya'daki hastanede Müslümanlar için mescit
Almanya'daki hastanede Müslümanlar için mescit

Almanya’da Müslümanlar için tatil gününe destek
Almanya da Müslümanlar için tatil gününe destek

Almanya'da camiye molotofkokteylli saldırı
Almanya'da camiye molotofkokteylli saldırı

İslamofobik Alman lisesinden namaz yasağı
İslamofobik Alman lisesinden namaz yasağı

Almanya'da 4,4 milyon Müslüman yaşıyor
Almanya'da 4 4 milyon Müslüman yaşıyor

Almanya ve Avusturya'da Müslümanlara saldırılar arttı
Almanya ve Avusturya'da Müslümanlara saldırılar arttı

Almanya'da çocuklar ailelerinden koparılıyor
Almanya'da çocuklar ailelerinden koparılıyor

Almanya\'da İslam karşıtlığı kayda geçmiyor
Almanya 'da İslam karşıtlığı kayda geçmiyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 