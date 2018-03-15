IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e, Almanya’daki Müslümanlara, camilere ve ibadethanelere yönelik saldırılar nedeniyle açık mektup gönderdi.
Almanya'da son dönemlerde oldukça sıklaşan ve ülkede yaşayan Müslüman toplumunda endişe yaratan cami saldırılarına dikkat çekmek için İçişleri Bakanı Seehofer'e gönderdiği açık mektupta Altaş, "Müslümanlara ve kuruluşlarına yönelik gün geçtikçe artan saldırılar bizleri derinden yaralamaktadır." diye yazdı.
Geçtiğimiz günlerde Bremen, Lauffen, Berlin, Itzehoe ve Ahlen şehirlerinde camilere yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Altaş mektupta, 2018 yılının başından beri Müslümanlara ait kuruluşlara yaklaşık 20 saldırı gerçekleştiğini tespit ettiklerini belirtti.
"PKK SALDIRIYOR"
Mektupta, saldırıların artık yalnızca aşırı sağcılar ve Neonaziler tarafından değil, bilhassa bu yılın başından beri PKK terör örgütü mensupları ve sempatizanları tarafından da yapıldığına işaret eden Altaş, "Üzülerek belirtmeliyim ki, bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir. Nitekim PKK örgüt yapılanmaları gittikçe daha yoğun bir şekilde mobilize olmakta ve artık açık açık cami cemiyetlerine ve Türkiye kökenli kuruluşlara karşı saldırılar düzenleme çağrısında bulunmaktadırlar." görüşünü iletti.
Altaş mektupta, "PKK’nın Almanya’da yasaklanmış olması sebepsiz değildir. Ancak bu örgüt mensuplarının Almanya içerisinde istedikleri gibi hareket edebildikleri ve Almanya’yı hedeflerini yerine getirmede bir sahne, bir cephe, finansman kaynağı ve silahlı çatışmalar için militan devşirme alanı olarak kullandıkları görülmektedir." ifadelerini kullandı.
Altaş ayrıca cami saldırılarına karşı Alman kamuoyunun ve siyasetin ilgisiz kalmasını eleştirdiği mektupta, "Almanya genelinde yaşayan Müslümanlar bu saldırılar münasebetiyle oldukça endişelidir. Kamuoyunun kayıtsızlığı ve dayanışma eksikliği durumu daha da kötüleştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
IGMG Genel Sekreteri ayrıca "Müslümanları ve Müslümanlara ait kuruluşları hedef alsa da toplumun tamamını ilgilendiren saldırıların hızlıca aydınlatılmasını ümit ettiklerini" vurguladı.
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IGMG Genel Sekreteri Altaş, "(PKK terör örgütü) Bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir" dedi
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