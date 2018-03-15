İngiltere'den sonra Fransa'da, Rusya'ya tedbir alacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyı kınadığını yineledi.
Olayda tüm verilerin Rusya'nın sorumlu olduğunu gösterdiğini ifade eden Macron, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamada ise Macron'un sabah saatlerinde İngiltere Başbakanı Teresa May ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, hafta başından itibaren İngiliz yönetiminin olayla ilgili tüm gelişmeler ve yapılan incelemeler hakkında Fransa'yı bilgilendirdiği ifade edilerek, bu verilerin saldırıda Rusya'nın sorumluluğu bulunduğunu gösterdiği belirtildi.
"Fransa, İngiltere'nin olayın başka makul bir açıklaması olamayacağı konusundaki yargısını paylaşıyor ve bir kez daha müttefiki ile dayanışma içinde olduğunu bildiriyor." ifadeleri yer alan açıklamada ayrıca Fransa ve İngiltere'nin bu olaya verilecek yanıtta Avrupa ve Transatlantik birliği göz önünde bulundurularak aynı düşünceleri paylaştığı vurgulandı.
İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na da İngiliz devlet erkanından ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı belirtilmişti.
İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.
İngiltere 2006'da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardından da 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.
Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.
Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.
Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.
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İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bugünde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Rus ajanı Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını belirtti
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