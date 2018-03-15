Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, Etiyopya-Cibuti Ortak Sınır Komisyonu toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Somaliland özerk bölgesinde kurulması amaçlanan ve yüzde 51 hissesi DP World, yüzde 30 hissesi Somaliland, yüzde 19 hissesinin de Etiyopya'ya ait olduğu 442 milyon dolarlık anlaşmaya değinerek "Etiyopya'nın Berbera Limanı'nı kullanma isteği, Cibuti Limanı'nın ithalat ve ihracat için ana kapı olmasını etkilemeyecek." dedi.
DP World ve Somaliland ile yapılan anlaşmanın Etiyopya'nın denize erişim olanaklarını artırma isteğinden kaynaklandığını söyleyen Alem, "Cibuti, Etiyopya için merkez koridor olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.
Somali Meclisinin kararının, Somali'nin kendi problemi olduğunu ve bunun hakkında yorum yapamayacaklarını belirten Alem, "Büyüyen bir ekonomiye ve 100 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olarak daha fazla denize ulaşım noktasına sahip olma arayışlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
1993'te Eritre'nin ülkeden ayrılmasıyla denize kıyısı kalmayan Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ından fazlasını Cibuti üzerinden gerçekleştiriyor.
"EGEMENLİK İHLALİ"
Somali Federal Meclisi hafta başında "Berbera Limanı'nın işletilmesi konusunda özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle anlaşma yapan DP World'ün ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi" kararını almıştı.
Kararda, DP World'ün söz konusu limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, dolayısıyla da geçersiz sayıldığı belirtilmişti.
DP World şirketi ise Somaliland ve Etiyopya ile yapılan 'Berbera Limanı Anlaşması'nın yasal olduğunu ve Somali devletinin egemenliğini ihlal etmediğini savunmuştu.
Somaliland'ın 1991'de tek taraflı bağımsızlık ilanına rağmen uluslararası alanda tanınırlığı bulunmuyor. Mogadişu yönetimi, söz konusu üçlü anlaşmayı "yasal çerçevenin dışında ve egemenliğinin ihlali" olarak görüyor.
Kaynak: Deniz Haber Ajansı
Etiyopya hükümeti, Somali'nin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan liman işletmecisi DP World şirketini ülkeden çıkarma kararıyla ilgili olarak "Bu, Somali'nin kendi problemi." değerlendirmesinde bulundu.
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