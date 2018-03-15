Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:11, 15 Mart 2018 Perşembe
Afrika
15:58, 15 Mart 2018 Perşembe

  • Paylaş
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı

Etiyopya hükümeti, Somali'nin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan liman işletmecisi DP World şirketini ülkeden çıkarma kararıyla ilgili olarak "Bu, Somali'nin kendi problemi." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Meles Alem, Etiyopya-Cibuti Ortak Sınır Komisyonu toplantısı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Somaliland özerk bölgesinde kurulması amaçlanan ve yüzde 51 hissesi DP World, yüzde 30 hissesi Somaliland, yüzde 19 hissesinin de Etiyopya'ya ait olduğu 442 milyon dolarlık anlaşmaya değinerek "Etiyopya'nın Berbera Limanı'nı kullanma isteği, Cibuti Limanı'nın ithalat ve ihracat için ana kapı olmasını etkilemeyecek." dedi.

DP World ve Somaliland ile yapılan anlaşmanın Etiyopya'nın denize erişim olanaklarını artırma isteğinden kaynaklandığını söyleyen Alem, "Cibuti, Etiyopya için merkez koridor olmayı sürdürecek." ifadesini kullandı.

Somali Meclisinin kararının, Somali'nin kendi problemi olduğunu ve bunun hakkında yorum yapamayacaklarını belirten Alem, "Büyüyen bir ekonomiye ve 100 milyonluk nüfusa sahip bir ülke olarak daha fazla denize ulaşım noktasına sahip olma arayışlarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

1993'te Eritre'nin ülkeden ayrılmasıyla denize kıyısı kalmayan Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ından fazlasını Cibuti üzerinden gerçekleştiriyor.

"EGEMENLİK İHLALİ"

Somali Federal Meclisi hafta başında "Berbera Limanı'nın işletilmesi konusunda özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle anlaşma yapan DP World'ün ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi" kararını almıştı.

Kararda, DP World'ün söz konusu limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, dolayısıyla da geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

DP World şirketi ise Somaliland ve Etiyopya ile yapılan 'Berbera Limanı Anlaşması'nın yasal olduğunu ve Somali devletinin egemenliğini ihlal etmediğini savunmuştu.

Somaliland'ın 1991'de tek taraflı bağımsızlık ilanına rağmen uluslararası alanda tanınırlığı bulunmuyor. Mogadişu yönetimi, söz konusu üçlü anlaşmayı "yasal çerçevenin dışında ve egemenliğinin ihlali" olarak görüyor.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı

 



İlgili Konular somali Etiyopya Cibuti DP World somali somaliland berbera
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı
Etiyopya ve Somali arasında DP World anlaşmazlığı

Etiyopya hükümeti, Somali'nin merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan liman işletmecisi DP World şirketini ülkeden çıkarma kararıyla ilgili olarak "Bu, Somali'nin kendi problemi." değerlendirmesinde bulundu.
Avusturya da 'Türklere yönelik saldırılara karşı' kırmızı alarm
Avusturya’da 'Türklere yönelik saldırılara karşı' kırmızı alarm

Avusturya polisi, ülkede PKK yandaşlarının Türk kurumlarına yönelik olası saldırılarına karşı alarm seviyesini kırmızıya çıkardı
İngiltere'den sonra Fransa'da Rusya'ya tedbir alacak
İngiltere'den sonra Fransa'da, Rusya'ya tedbir alacak

İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Bugünde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eski Rus ajanı Skripal ile kızının zehirlenmesine ilişkin Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirterek, almayı düşündükleri tedbirleri gelecek günlerde açıklayacağını belirtti
IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup
IGMG'den Alman İçişleri Bakanı'na açık mektup

IGMG Genel Sekreteri Altaş, "(PKK terör örgütü) Bu örgüt mensuplarının 'özgürlük savaşçısı', 'aktivist' veya 'milis' olarak nitelendirilmeleri bu saldırıların hayat bulmasına yarayan ortamı beslemektedir" dedi
Libya açıklarında quot kaçak petrol tankeri quot operasyonu
Libya açıklarında "kaçak petrol tankeri" operasyonu

Libya Zuvvara kenti açıklarında Ferva Adası'na 8 mil uzakta bekleyen bir petrol tankeri, sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu
Ruanda'da hoparlörden ezan okunması yasaklandı
Ruanda'da hoparlörden ezan okunması yasaklandı

Başkent Kigali'nin en büyük camilerinin yer aldığı Nyarugenge bölgesinde camilerin hoparlör kullanması yasaklandı
Sri Lanka'da Facebook yasağı kaldırıldı
Sri Lanka'da Facebook yasağı kaldırıldı

Devlet Başkanı Sirisena, Müslümanlara yönelik saldırıların ardından koyulan Facebook yasağının derhal kaldırılması talimatını verdi
Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG PKK'lı yakalandı
Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG/PKK'lı yakalandı

Afrin'de sivillerin çıkışına engel olmak için yollarına patlayıcı tuzaklayan ve biri bebek ikisi çocuk 4 sivilin ölümüne neden olan YPG/PKK'lılardan birinin yaralı yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi
Ajan krizi büyüyor Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek
Ajan krizi büyüyor! Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek

İngiltere ile Rusya arasındaki ajan krizi büyüyor. İngiltere'nin dün 23 Rus diplomatı sınırdışı edeceğini duyurmasından sonra bugün de Rusya'dan, "İngiliz diplomatları kısa süre içinde sınırdışı edeceğiz" açıklaması geldi
Gazze'den quot UNRWA quot uyarısı
Gazze'den "UNRWA" uyarısı

Gazze'de düzenlenen oturma eyleminde onlarca Filistinli UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi
Ahmedinejad'dan İran yargısına yolsuzluk suçlaması
Ahmedinejad'dan İran yargısına yolsuzluk suçlaması

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısı Bakayi'nin "yolsuzluk" suçundan 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmasının ardından yargı mensuplarını "yolsuzluk yapmakla" suçladı
Filipinler UCM'den çekilmeye hazırlanıyor
Filipinler UCM'den çekilmeye hazırlanıyor

Duterte, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı UCM'nin, şubat ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlediği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından mahkeme üyeliğinden çekilmeyi planladığını kaydetti.
Japonya hükümeti Fukuşima mağdurlarına tazminat ödeyecek
Japonya hükümeti Fukuşima mağdurlarına tazminat ödeyecek

Japonya'da mahkeme, 2011'deki depremde Fukuşima Daiiçi Nükleer Santrali'nde meydana gelen kaza nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan mağdurlara Japon hükümetini ve operatör şirket TEPCO'nun 110 milyon yen tazminat ödemesine karar verdi
quot Çamerya sorunu uluslararası bir mesele haline getirilmeli
"Çamerya sorunu uluslararası bir mesele haline getirilmeli”

Arnavutluk'ta yaşayan Çamerya Arnavutları, istek ve haklarının yerine getirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor
Libya açıklarında 121 kaçak göçmen kurtarıldı
Libya açıklarında 121 kaçak göçmen kurtarıldı

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri, Tunus sınırındaki Ebu Kemmaş bölgesi açıklarında 121 kaçak göçmeni kurtardığını açıkladı.
AP'de Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısı oylanacak
AP'de Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısı oylanacak

Avrupa Parlamentosu'nda bugün Türkiye'ye Afrin'de terör örgütlerine yönelik operasyonunu durdurma çağrısı yapan bir karar tasarısını oylanacak

Haberler

Somali'den Berbera Limanı anlaşmasına ret
Somali'den Berbera Limanı anlaşmasına ret

BAE'nin Somaliland'daki askeri üs planı ertelendi
BAE'nin Somaliland'daki askeri üs planı ertelendi

Somaliland yeni başkanını seçti
Somaliland yeni başkanını seçti

Somaliland seçimleri BAE üssünü tehlikeye attı
Somaliland seçimleri BAE üssünü tehlikeye attı

Somali ile Somaliland arasında gizli görüşme
Somali ile Somaliland arasında gizli görüşme

Etiyopya-Cibuti demiryolu hattında ilk yolculu sefer yapılacak
Etiyopya-Cibuti demiryolu hattında ilk yolculu sefer yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle Türkiye'ye geliyor
Cibuti Cumhurbaşkanı Gulle Türkiye'ye geliyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 