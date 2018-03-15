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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'Afrin' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'Afrin' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili yapılacak oylama üzerinden eleştirdiği Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'ne katılıdı.

Erdoğan, "Dil devrimi adı altında Türkçemiz, tatsız tuzsuz, ruhsuz, renksiz kelimelerin tasallutuna sokularak milletimizin kadim medeniyetiyle arasındaki bağ zayıflatılmaya hatta koparılmaya çalışılmıştır. Yani bizim aslında damarlarımız kesilmiştir." diye konuştu.

"ZEYTİNDALI  HAREKATI'NDA 3525 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı' ile bugüne kadar 3525 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Erdoğan, TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Türkiye'ye Avrupa Parlamentosunun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar." dedi.

"İŞİMİZ BİTMEDİKÇE AFRİN'DEN ÇIKMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık her şey an meselesi, bu iş bitiyor, bitecek, az kaldı. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarına verilen destek, milletimizin gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan asla geri durmayacağının da işaretidir.

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız."



İlgili Konular Afrin AP Erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili yapılacak oylama üzerinden eleştirdiği Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi
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