17:05, 15 Mart 2018 Perşembe

ÖSYM, TUS sonuçlarını açıkladı





Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenilebilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ÖSYM tarafından 25 Şubat 2018'de yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-TUS 1'inci Dönem ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2018-STS Tıp Doktorluğu 1'inci Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Soru iptali ile ilgili mahkemeye herhangi bir başvuru olmadığı ve hiçbir sorunun iptal edilmediği öğrenilirken, sınav sonuçları planlandığı gibi bugün açıklandı. Adaylar, sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

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