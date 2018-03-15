17:32, 15 Mart 2018 Perşembe

Slovenya Başbakanı Cerar'dan istifa



Foto: İstifa eden Slovenya Başbakanı Miro Cerar (sağda)

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, hükümetin desteklediği demiryolu projesine dair referandum sonuçlarını, Yüksek Mahkeme'nin iptal etmesi üzerine istifa etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Slovenya'da, hükümetin de desteklediği Koper-Divaca Demiryolu Projesi'ne dair geçen Eylül ayında yapılan ve halkın büyük çoğunluğunun olumlu yönde oy kullandığı referandum sonuçları Yüksek Mahkeme'de iptal edilmişti. Bunun üzerine hükümet dün gece olağanüstü toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Slovenya Başbakanı Miro Cerar, referandum sonuçlarının iptal edilmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğunu vurguladı. Cerar, "Demiryolu projesi yeni bir darbe aldı. Böyle olaylara dahil olmak istemiyorum" dedi.

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