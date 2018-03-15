17:53, 15 Mart 2018 Perşembe

Afrin'deki patlamada 1 asker şehit



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TSK, Afrin Harekatı'nda bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olduğunu duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afrin Harekatı'nın 55. gününde acı haber geldi. TSK, Afrin Harekatı'nda bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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