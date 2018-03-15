Afrin'deki patlamada 1 asker şehit

Afrin Harekatı'nın 55. gününde acı haber geldi. TSK, Afrin Harekatı'nda bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olduğunu açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.
TSK, Afrin Harekatı'nda bir askerin el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit olduğunu duyurdu
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Diyanetin fetvalarla ilgili hazırladığı genelge ile telefonda fetva döneminin kapanacığını, sorulara yazılı olarak cevap verileceğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili yapılacak oylama üzerinden eleştirdiği Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi
İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenler, son yolculuklarına uğurlandı
TSK ve ÖSO'nun, Afrin'in ilçe merkezine bağlı Kafer Çil ile kuzeybatıda Mabatlı beldesine bağlı Birka, Alicaro ve Hamoraco köyleri ile Korzlu, Çakur, Naz, Zerkanlı ve Balal köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdığı bildirildi
Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus son 5 yılda yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2013'te yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 8,5'e çıktı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk 24 kilometreye ulaştı
İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3524 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi
TSK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 8 hedefi imha etti
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü: "19 Mart'ta Washington'da gerçekleşecek toplantı ertelendi."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Uran ve beraberindeki dernek üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sağlık çalışanlarının yıpranma payı ve emeklilik konusunun hükümet programı içerisinde olduğunu bildirdi.
9 sivil toplum kuruluşunca yayınlanan ortak açıklamada, "İslam dini üzerinde oynanmaya çalışılan her oyunu bozmak ve menfi algıyı bertaraf etmek amirinden memuruna, erkeğinden kadınına her Müslümanın görevidir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dinin anlaşılmasıyla ilgili dikkat çektiği ve 28 Şubat'ta da alışık olduğumuz manipülasyonları ifşa ettiği hususlar, bizlerin de hassas olduğu konulardır." ifadeleri kullanıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, ilahiyat fakültelerinin dekanları ve ilahiyat mezunu rektörlerle 23 Mart'ta Malatya'da düzenlenecek olan toplantıda bir araya gelip görüşecek
Bir süredir Türkiye'de de hizmet veren akıllı telefonlardan taksi çağırma uygulaması Uber, özellikle taksicilerin büyük şikayetleri ile karşılaştı. Uber, faaliyet gösterdiği birçok ülkede de vergi usulsüzlüğü, ticari dengeyi bozması ve güvenlik zaafiyeti yaratması gibi gerekçelerle gündeme geliyor.