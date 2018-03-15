18:05, 15 Mart 2018 Perşembe

Doğu Guta'daki siviller rejim bölgesine göç ettiriliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, üç parçaya böldüğü Doğu Guta bölgesine bağlı Hammuriye beldesini ve beldenin muhalif bölgelere çıkış yollarını bombalaması nedeniyle 3 bin sivil rejim bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararına uymayan rejim güçleri, 3 Mart'ta Doğu Guta'yı ele geçirmek için kara harekatı başlatmıştı.

Doğu Guta'yı 12 Mart'ta 3 parçaya ayıran rejim ve destekçileri, güneydeki parçada yer alan Hammuriye beldesine ve beldenin yakınlarındaki muhalif bölgelere çıkış yollarına sürekli saldırılar düzenlemesi üzerine, beldedeki yaklaşık 3 bin sivil rejim güçlerinin kontrolündeki bölgelere çıkmak zorunda kaldı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri belde merkezinin tamamını ele geçirmek için bölgedeki halkı evlerinden çıkarıyor. Hiçbir uluslararası güvence vermeden rejimin kendi bölgesine aldığı siviller, tutuklanma tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor.

REJİM GÜÇLERİ HAMMURİYE'YE GİRDİ

Yerel kaynaklardan edinen bilgiye göre, rejim ve destekçileri üç parçaya ayırdığı Doğu Guta'nın güney parçasını ele geçirmek için Hammuriye'ye yoğun hava ve kara saldırıları düzenleyip belde merkezine girerek ilerleyişini sürdürüyor.

Öte yandan, rejim güçleri dün gece geç saatlerde Hammuriye beldesindeki sivil yerleşimlerini klor gazı içerikli kimyasal silahla hedef almış ve birçok sivil gazdan etkilenmişti.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak “gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu geçen hafta, rejimin, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak, halkı açlığa sürüklemek ve tıbbi tahliyeleri engellemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini duyurmuştu.