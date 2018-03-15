18:11, 15 Mart 2018 Perşembe

AP, Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısını kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu'nun "Suriye'de durum" başlıklı karar tasarısı oy çoğunluğuyla kabul edildi.

Afrin'de yükselen tansiyondan endişe duyulduğu belirtilen kararda, Türk askerlerinin Afrin'den askerlerini çekmesi ve yapıcı rol oynaması çağrısı yapıldı.

Kararda, "Afrin’den sivil kayıp haberleri geldiği" iddia edilerek "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilgiye uğratılmasına yoğunlaşılması" istendi.

Afrin’deki "tırmanışın kaygı verici" olduğu belirtilen kararda, Türk ordusu ile Esed veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Kararda, Türkiye’nin Afrin’den askerlerini çekmesinin ülkenin ulusal çıkarına olduğu savunularak "Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı" ifade edildi.

AB BAKAN ÇELİK: VİZYONSUZ CAHİLANE BİR KARAR

AB Bakanı Ömer Çelik, AP'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili karara ilişkin "vizyonsuz cahilane bir karar" değerlendirmesi yaptı.

AP Genel Kurulu'nda alınan kararın çok şaşırtan bir karar olduğunu belirten Bakan Çelik, "AP gibi bir kurumun Suriye'de olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gelişmeleri görmekten ne kadar uzak düştüğünü gösteren bir karar oldu" dedi.



Türkiye'nin, kararı dikkatle okuduğunu vurgulayan Çelik, "Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile oraya başlattığı mücadeleden bahsederken, (Suriye'deki hassas dengeleri daha zora sokacak, çatışmaya yeni çatışma ekleyecek bir girişimdir) diyor. AP'nin son birkaç yılda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu" diye konuştu.