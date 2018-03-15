BM'den tüyler ürperten rapor

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Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonun yeni raporunda, Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin ve müttefik milislerin muhalif grupları cezalandırmak için kadın, kız ve erkekleretecavüz ederek, cinsel istismarlarda bulunarak savaş suçu ile insanlığa karşı suçlar işlediğini belirtildi.
Komisyon, Suriye'de Mart 2011'de başlayan iç savaşın, 7. yılını doldurmasının ardından yayımladığı "İzzetimi kaybettim: Suriye'de cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" başlıklı raporunda, Esed rejimi ve destekçilerinin kız, kadın, erkek ve hatta erkek çocuklara yönelik tüyler ürpertici cinsel saldırılarına yer verildi.
PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin militanlarının 2017'de erkek tutukluların cinsel organlarını yaktıklarının belgelendiği, örgütün kontrolündeki kamplardaki sığınmacı kadın ve kızların tecavüz korkusuyla banyo yapmaya gidemediği vurgulandı. 29 sayfadan oluşan rapor, Suriye iç savaşında mezalimden hayatta kalan kurbanlar ve akrabaları, görgü tanıkları, sığınmacılar, avukatlar ve sağlık personelleriyle yapılan 454 röportaja dayandırıldı.
Raporda, 2011'de halk ayaklanmasının başlangıcından bugüne kadar, kadın, kız, erkek ve erkek çocuklara yönelik cinsel şiddetin ülkedeki süregelen bir sorun olduğuna işaret edilerek, şöyle devam edildi:
"Hükümet (rejim) güçleri ve onunla birlikte hareket eden milis gruplar, saha operasyonlarında, protestocular ile muhalifleri tutuklamak için yapılan ev baskınlarında ve kontrol noktalarında kadın, kız ve bazen de erkeklere tecavüz ve cinsel istismar gerçekleştirdiler. Gözaltındaki kadınlar ve kızlar saldırgan ve aşağılayıcı aramalara maruz kaldılar, tecavüze uğradılar ve bazen de toplu tecavüze maruz kaldılar. Erkek tutuklular da daha çok nesnelerle tecavüze uğrarken bazen de genital sakatlıklar yaşadılar."
Raporda, 11 yaşındaki erkek çocukların dahi rejim güçleri tarafından tecavüz, cinsel işkence ve aşağılama gibi bir dizi cinsel şiddete tabi tutulduğu, tutukluların cezaevlerine ilk ulaştığında diğer mahkumların önünde çırılçıplak ayakta tutulduğunu belirtildi. Ayrıca akıl almaz objelerle erkeklerin tecavüze uğradığı vurgulanan raporda, kadın ve erkeklere yönelik cinsel şiddetin rejim güçlerince bir konuşturma metodu olarak uygulandığına dikkati çekildi.
Esed rejimine bağlı güçlerin ve müttefik milislerin muhalif halkı cezalandırmak ve zorla konuşturmak için cinsel istismar ve şiddet uyguladığının altı çizilen raporda, yapılan tüm bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlenen suçlar arasında olduğu uyarısında bulunuldu.
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BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun yeni raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin ve müttefik milislerin ülkedeki muhalif kadın, kız ve erkeklere tecavüz ederek savaş suçu işlediği bildirildi.
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