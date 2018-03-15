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ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi

ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD yönetimiRusya'nın 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak, 19 Rus vatandaşı ve 5 kurumunu yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinin (OFAC) bazı Rus vatandaşlarıyla kurumlarına getirdiği yeni yaptırımlar kamuoyuna duyuruldu.

Buna göre, ABD yönetimi, aralarında Rus İstihbarat Servisi (FSB), Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU), "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firması ile bu ajansın finansmanını sağlayan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Yevgeniy Viktorovich Prigozhin de dahil, toplam 19 kişi ve 5 kurumu finansal yaptırım listesine ekledi.

"YIKICI SİBER SALDIRILARA KARŞI KOYUYORUZ"

Yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "ABD yönetimi, başkanlık seçimlerine müdahale girişimleri de dahil Rusların kötü niyetli siber aktivitelerine, yıkıcı siber saldırılarına ve kritik altyapı birimlerine sızma girişimlerine karşı koymaktadır." ifadesini kullandı. 

Açıklamada, Rusya'nın siber saldırılarına karşı gereken her şeyin yapılacağı vurgulanırken, Moskova üzerindeki Ukrayna ve Kırım baskısının da devam edeceğine işaret edildi.

2016 başkanlık seçim sürecinde Amerikan seçmenlerinin kafasını karıştıracak siyasi içerikli paylaşımlar ürettiği ve bunları sosyal medya hesapları üzerinden yayılmasını sağlamakla suçlanan IRA'ya kaynak sağladığı gerekçesiyle 13 Rus vatandaşı ile 2 kuruluş da yaptırımlar listesine alındı.

Aynı şekilde GRU'ya kaynak sağladığı ve destek verdiği gerekçesiyle farklı düzeylerde yetkileri olan 6 GRU görevlisi de kara listeye dahil edildi. 

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki varlıklarını donduran ABD yönetimi, bu kişi ve kurumlarla iş yapılmasını da yasaklar listesine almış oldu.

TRUMP'TAN İLK DEĞERLENDİRME

Bu arada, Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına yaptığı kısa değerlendirmede yaptırımlar konusuna değindi.

"ABD'nin maruz kaldığı belirtilen siber saldırıların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olup olmadığı" şeklindeki bir soruya Trump, "Öyle gözüküyor. Çok üzücü bir durum. Bunun arkasında kesinlikle Rusların olduğu gözüküyor. Bir daha bu tür şeyler olmamalı. Bunu çok ciddiye alıyoruz." yorumunu yaptı.

MUELLER'IN YAPTIRIM LİSTESİNDE YER ALMIŞTI

Öte yandan, bugün yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların, 16 Şubat'ta iddianamesini açıklayan Rusya soruşturmasından sorumlu özel yetkili savcı Robert Mueller'in iddianamesindeki isimler olması dikkati çekti. Mueller'in iddianamesi kamuoyunda tartışmalara neden olmuş ancak o dönemde Trump yönetimi Rusya'ya ilave yaptırım kararı almamıştı.

Ağustos ayında imzaladığı kararname ile Rusya soruşturması bağlamında suçlanan muhtemel kişi ve kurumlara en geç ocak ayına kadar yaptırımlar getirilmesini öngören Trump, söz konusu tarihte Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmemeyi tercih etmişti.

ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle hem ABD Kongresinde hem de Özel Yetkili Savcı Mueller nezdinde ayrı ayrı soruşturmalar yürütülmeye devam ediliyor.

 



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