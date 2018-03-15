20:32, 15 Mart 2018 Perşembe

Slovakya Başbakanı Fico istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Slovakya’da gazeteci ve kız arkadaşının öldürülmesi hükümet krizine neden olurken kabinede yer alan iki bakanın ardından Başbakan Robert Fico da baskılara dayanamayarak Cumhurbaşkanı Andrej Kiska’ya istifasını sundu.

Gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının 25 Şubat’ta öldürülmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Slovakya’daki hükümet krizini çözme adına istifa etmeye hazır olduğunu belirten Fico, Cumhurbaşkanı Kiska ile yaptığı görüşmenin ardından resmen istifa ettiğini açıkladı.

YENİ BAŞBAKAN ADAYI PELLEGRİNİ

Fico’nun istifasının ardından Sosyal Demokrat Parti’den (SMER) eski Başbakan Yardımcısı Peter Pellegrini, başbakanlık görevine aday olduğunu açıkladı.

Pellegrini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mevcut koalisyonu oluşturan üç partinin kendisini desteklediğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Kiska'nın yeni hükümeti kurmak için kendisine görev vermesini beklediğini söyledi.

Öte yandan muhalefet partilerinin erken seçime gidilmesi yönünde itirazları sürerken Pellegrini'nin kuracağı yeni hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

Fico, dün yaptığı açıklamada, erken seçimlerin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirterek, mevcut koalisyonun görevini sürdürmesi ve koalisyon partilerinin önereceği bir ismin başbakanlık görevini üstlenmesi durumunda, istifa etmeye hazır olduğunu ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Kiska’da Fico'nun şartlarını kabul etmişti.

Jan Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü tahmin edilirken, cinayetin aydınlatılmasına ilişkin düzenlenen protestolar, hükümet karşıtlığına dönüşmüş, önce Kültür Bakanı Marek Madaric, daha sonra İçişleri Bakanı Robert Kalinak istifa etmek zorunda kalmıştı.