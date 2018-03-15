Slovakya Başbakanı Fico istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Slovakya’da gazeteci ve kız arkadaşının öldürülmesi hükümet krizine neden olurken kabinede yer alan iki bakanın ardından Başbakan Robert Fico da baskılara dayanamayarak Cumhurbaşkanı Andrej Kiska’ya istifasını sundu.
Gazeteci Jan Kuciak ve kız arkadaşının 25 Şubat’ta öldürülmesinin ardından ülkede sular durulmuyor. Slovakya’daki hükümet krizini çözme adına istifa etmeye hazır olduğunu belirten Fico, Cumhurbaşkanı Kiska ile yaptığı görüşmenin ardından resmen istifa ettiğini açıkladı.
Fico’nun istifasının ardından Sosyal Demokrat Parti’den (SMER) eski Başbakan Yardımcısı Peter Pellegrini, başbakanlık görevine aday olduğunu açıkladı.
Pellegrini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mevcut koalisyonu oluşturan üç partinin kendisini desteklediğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Kiska'nın yeni hükümeti kurmak için kendisine görev vermesini beklediğini söyledi.
Öte yandan muhalefet partilerinin erken seçime gidilmesi yönünde itirazları sürerken Pellegrini'nin kuracağı yeni hükümetin meclisten güvenoyu alması gerekiyor.
Fico, dün yaptığı açıklamada, erken seçimlerin ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirterek, mevcut koalisyonun görevini sürdürmesi ve koalisyon partilerinin önereceği bir ismin başbakanlık görevini üstlenmesi durumunda, istifa etmeye hazır olduğunu ifade etmiş, Cumhurbaşkanı Kiska’da Fico'nun şartlarını kabul etmişti.
Jan Kuciak ve kız arkadaşının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğü tahmin edilirken, cinayetin aydınlatılmasına ilişkin düzenlenen protestolar, hükümet karşıtlığına dönüşmüş, önce Kültür Bakanı Marek Madaric, daha sonra İçişleri Bakanı Robert Kalinak istifa etmek zorunda kalmıştı.
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, YPG militanlarının Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin güneyindeki cephelere ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın sığınmacıların istilası altında olduğunu, Brüksel'in de Avrupa'yı korumak yerine göçü organize edip, desteklediğini iddia etti.
Brüksel’de düzenlenen gösteride, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.
TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Yükseköğretim Bakanı Bakan Pandor, ülkesinin, Filistin halkının mücadelesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu.
Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Slovakya’da işlenen gazeteci cinayeti, iki bakanın ardından Başbakan Robert Fico’yu da yerinden etti.
ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun yeni raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin ve müttefik milislerin ülkedeki muhalif kadın, kız ve erkeklere tecavüz ederek savaş suçu işlediği bildirildi.
Suriye'de halk ayaklanmaları, 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına rejim karşıtı slogan yazmasıyla başladı, Esed rejiminin şiddetle bastırmaya çalışmasıyla iç savaşa dönüştü.
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye Afrin'den çekilmesi çağrısı yapan karar tasarısı kabul edilirken, AB Bakanı Ömer Çelik, AP'nin kararını "vizyonsuz cahilane bir karar" olarak nitelendirdi
Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'nın Hammuriye beldesini ve beldenin muhalif bölgelere çıkış yollarını bombalaması nedeniyle 3 bin sivil rejim bölgelerine göç etmek zorunda kaldı
İsveç'te yaşayan Uygurlar, Çin'in Uygurlara karşı tutumuna dikkati çekmek için parlamento önünde gösteri düzenledi
Slovenya Başbakanı Miro Cerar, hükümetin desteklediği demiryolu projesine dair referandum sonuçlarını, Yüksek Mahkeme'nin iptal etmesi üzerine istifa etti.
Kerkük Polis Müdürü Ömer, ''Yerel hükümet ve polise müracaat edilmeden Kerkük'te dikilen eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin heykeli kaldırıldı'' dedi