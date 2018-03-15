22:58, 15 Mart 2018 Perşembe

Belçika’da polis şiddeti protestosu





Brüksel’de düzenlenen gösteride, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen gösteride, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi. Annesence Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, “polis şiddetine karşı dur de” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. Göstericiler, "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son", "Adalet istiyoruz" sloganları attı. Gösterideki konuşmalarda, ülkede polisin şiddete başvurduğu savunuldu. Konuşmaların ardından grup dağıldı.

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