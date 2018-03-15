Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:45, 15 Mart 2018 Perşembe
Avrupa
23:04, 15 Mart 2018 Perşembe

  • Paylaş
ABD Menbiç'e takviye yaptı
ABD Menbiç'e takviye yaptı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, YPG militanlarının Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin güneyindeki cephelere ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenziePYD/PKK'nın paravanı SDG'nin bazı unsurlarının, Fırat Vadisi'nin güneyinden çekilip Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin güneyindeki cepheleri ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

McKenzie, Fırat Vadisi'nin güneyinde ABD öncülüğündeki koalisyon operasyonlarına destek veren bazı SDG (PYD/PKK paravanı) unsurlarının Afrin'e gittiğini, bunun da DEAŞ karşıtı operasyonları yavaşlattığını belirtti.

"İLERLEMEMİZ YAVAŞLADI"

ABD'li komutan McKenzie, "DEAŞ'ın ivme kazandığını söyleyemem ancak bunun yerine (DEAŞ'ın) kaçınılmaz sonu, sıradan kuvvetlerin ayrılmasından değil de bazı liderlerin kuzeye geri dönmesinden dolayı yavaşladı. Dolayısıyla ilerlememiz yavaşladı." dedi.

Bölgede çatışmaların sürdüğünü dile getiren McKenzie, gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

YPG/PKK unsurlarının Afrin'e gitmesinden dolayı ABD'nin bölgede herhangi bir ayarlama yapıp yapmadığına ilişkin soruyu McKenzie, şöyle yanıtladı:

"Sahadaki komutanlarımız her zaman savaş alanından olup bitenlerle ilgili değerlendirme yapıyorlar. Bu taktiksel detaylar elimde yok ancak şunu söyleyebilirim. Kendi kuvvetlerimizin güvenliğini sağlamak üzere muhtemelen hem güneye hem de Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık."

"TEKRAR KONUMLANDIRMA KARARI ONLARIN"

AA muhabirinin "Afrin'e giden unsurlar konusunda SDG'nin ABD ile konuşup konuşmadığını ve en son Afrin'e giden bin 700 YPG/PKK'lının ABD'nin izni ve onayıyla gidip gitmediğine" ilişkin sorusuna McKenzie, "Onlarla iyi iletişimimiz devam ediyor. Bu konuyu konuştuk ve bu tekrar konumlandırma kararı onların." yanıtını verdi.

"RUSYA ESED KIYIMLARININ SUÇ ORTAĞI"

Pentagon Sözcüsü Dana White da Rusya'nın Beşşar Esed rejimini desteklediğini ve Esed'in Suriye'deki katliamlarına ortak olduğunu ifade etti.

Doğu Guta'daki insani dramın, iç savaşın başka bölgelerinde yaşananlara da ayna tuttuğunu kaydeden White, "Rusya kendi ateşkesini kabul ediyor ancak masum sivilleri öldürmeye devam eden bir rejimi desteklemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"RUSLAR ESED'E KASTEN KARŞI ÇIKMIYOR"

White, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakan Mattis'in de (ABD Savunma Bakanı) bu hafta başında ifade ettiği gibi Rusya ya yetersiz kalıyor veya yasa dışı suç işliyor veya ikisi de. Rusya Esed rejimini ayağa kaldırıyor, El-Kaide bağlantılı teröristleri Suriye'de hedef almıyor. Rusya, Suriye'de sivil kayıplarını durdurabilir. Bunun yerine ikiyüzlülükleri masum insanlarının hayatlarını kaybetmesini körüklüyor. Ruslar Esed'e kasten karşı çıkmıyor. Böylece Doğu Guta'daki kıyım devam ediyor. Rusya Esed'in kıyımlarının ortağıdır."

White, Rusya'ya yönelik Esed rejiminin sivil katliamları durdurması konusunda çağrısını yineledi.

Bir gazetecinin "Rejimin sivil katliamlarının durdurulması için sözden öte insanların yapacağınıza inanması gereken birşey var mı? sorusu üzerine White, Esed rejiminin kimyasal silah kullanmasının kendisi için sakıncalı olacağını söylemekle yetindi.



İlgili Konular Afrin pkk ABD
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
ABD Menbiç'e takviye yaptı
ABD Menbiç'e takviye yaptı

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie, YPG militanlarının Afrin'e gitmesi üzerine ABD'nin Suriye'nin güneyindeki cephelere ve Menbiç'e takviye yaptığını söyledi.
Macaristan'dan sığınmacılara karşı önlem
Macaristan'dan sığınmacılara karşı önlem

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'nın sığınmacıların istilası altında olduğunu, Brüksel'in de Avrupa'yı korumak yerine göçü organize edip, desteklediğini iddia etti.
Belçika da polis şiddeti protestosu
Belçika’da polis şiddeti protestosu

Brüksel’de düzenlenen gösteride, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.
Racu'da ağır silah mühimmatı ele geçirildi
Racu'da ağır silah mühimmatı ele geçirildi

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyon çerçevesinde, Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Güney Afrikalı bakandan Filistin'e destek
Güney Afrikalı bakandan Filistin'e destek

Yükseköğretim Bakanı Bakan Pandor, ülkesinin, Filistin halkının mücadelesini desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Teröristlerin yolu kapattığı iş makinesi imha edildi
Teröristlerin yolu kapattığı iş makinesi imha edildi

YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla yola yerleştirilen iş makinesi, Türk Silahlı Kuvvetlerince vuruldu.
Fransa'da Suudi prenses için yakalama emri
Fransa'da Suudi prenses için yakalama emri

Fransa'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın kızkardeşi Hussat hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Slovakya Başbakanı Fico istifa etti
Slovakya Başbakanı Fico istifa etti

Slovakya’da işlenen gazeteci cinayeti, iki bakanın ardından Başbakan Robert Fico’yu da yerinden etti.
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi
ABD Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi

ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.
BM'den tüyler ürperten rapor
BM'den tüyler ürperten rapor

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun yeni raporunda, Esed rejimine bağlı güçlerin ve müttefik milislerin ülkedeki muhalif kadın, kız ve erkeklere tecavüz ederek savaş suçu işlediği bildirildi.
Suriye iç savaşının 7 yılı
Suriye iç savaşının 7 yılı

Suriye'de halk ayaklanmaları, 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına rejim karşıtı slogan yazmasıyla başladı, Esed rejiminin şiddetle bastırmaya çalışmasıyla iç savaşa dönüştü.
AP Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısını kabul etti
AP, Afrin operasyonu karşıtı karar tasarısını kabul etti

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye Afrin'den çekilmesi çağrısı yapan karar tasarısı kabul edilirken, AB Bakanı Ömer Çelik, AP'nin kararını "vizyonsuz cahilane bir karar" olarak nitelendirdi
Doğu Guta'daki siviller rejim bölgesine göç ettiriliyor
Doğu Guta'daki siviller rejim bölgesine göç ettiriliyor

Esed rejimi ve destekçileri, Doğu Guta'nın Hammuriye beldesini ve beldenin muhalif bölgelere çıkış yollarını bombalaması nedeniyle 3 bin sivil rejim bölgelerine göç etmek zorunda kaldı
Uygurlardan İsveç Parlamentosu önünde gösteri
Uygurlardan İsveç Parlamentosu önünde gösteri

İsveç'te yaşayan Uygurlar, Çin'in Uygurlara karşı tutumuna dikkati çekmek için parlamento önünde gösteri düzenledi
Slovenya Başbakanı Cerar'dan istifa
Slovenya Başbakanı Cerar'dan istifa

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, hükümetin desteklediği demiryolu projesine dair referandum sonuçlarını, Yüksek Mahkeme'nin iptal etmesi üzerine istifa etti.
Kerkük'te izinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı
Kerkük'te izinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı

Kerkük Polis Müdürü Ömer, ''Yerel hükümet ve polise müracaat edilmeden Kerkük'te dikilen eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin heykeli kaldırıldı'' dedi

Haberler

Teröristlerin yolu kapattığı iş makinesi imha edildi
Teröristlerin yolu kapattığı iş makinesi imha edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'Afrin' tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'Afrin' tepkisi

Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG/PKK'lı yakalandı
Afrin'de sivillere tuzak kuran YPG PKK'lı yakalandı

YPG/PKK'lılar sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor
YPG PKK'lılar sivillerin Afrin'den çıkışını hendeklerle engelliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Afrin' açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

ÖSO, kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor
ÖSO kurtarılan köylerdeki Afrinlilerin güvenliğini sağlıyor

PKK yandaşlarından New York'ta Afrin yalanı
PKK yandaşlarından New York'ta Afrin yalanı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 