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Suriye zirvesi 21 Mart'ta
Suriye zirvesi 21 Mart'ta

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkilileri arasında gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

ABD ile Türkiye arasında kurulan üç teknik komiteden biri olan Suriye komitesinin ilk toplantısının geçen hafta tamamlanmasının ardından, iki ülke dışişleri bakanlarının 19 Mart'ta Washington'da bir araya gelmesi bekleniyordu. 

Diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'taki ABD seyahatinin ertelendiğini belirtmişti.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan üst düzey ABD'li bir yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını söyledi.

Yetkili, ABD'nin, iki ülke arasındaki gergin ilişkilerin yumuşatılmasına katkı sağlamak üzere kurulan teknik komitelerin çalışmalarını yürütmesini istediğini belirterek, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini kaydetti.

Türkiye ile ABD arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele, Irak ve Suriye konularında görüşmeler yapılması için üç teknik komite kurulmuştu. Bunlardan Suriye komitesinin ilk toplantısı, kısa süre önce ABD'de yapılmıştı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile dün Moskova'da yapılan Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) toplantısında bir araya gelmiş ve "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, iki gün önce Twitter hesabından, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atadığını açıklamıştı.



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Dış Politika Haberleri
Suriye zirvesi 21 Mart'ta
Suriye zirvesi 21 Mart'ta

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasının ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 19 Mart'ta yapılması planlanan toplantının, 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında gerçekleşmesi planlanıyor.
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