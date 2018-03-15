DEAŞ Irak'ta ordu güçlerine pusu kurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu 7 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Ahmed el Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ unsurlarının, Enbar'ın merkezi Ramadi'ye bağlı Rutbe ilçesinin kırsal alanında ordu güçlerine pusu kurduğunu söyledi.
Saldırı sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran Duleymi, çıkan çatışmada ise 9 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de Irak topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu. Ancak Musul'un batısındaki sahra bölgeler başta olmak üzere Irak-Suriye sınırı üzerinde DEAŞ'ın askeri varlığı devam ediyor.
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