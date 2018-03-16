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00:36, 16 Mart 2018 Cuma

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TİKA ürünleri Taşkent'te sergilendi
TİKA ürünleri Taşkent'te sergilendi

TİKA tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim kurslarına katılanların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) düzenlediği uygulamalı eğitim kurslarına katılanların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıldı.

TİKA'nın farklı ülkelerde uyguladığı Meslek Edindirme ve İstihdam Programı (MESİP) kapsamında, Taşkent Kamu İnşaat Kolejindeki kaynakçılık, Taşkent Devlet Politeknik Üniversitesi Lisesindeki 3D tasarım, Şarkşinaslık Enstitüsündeki kitap ciltleme ve Özbekistan Devlet Sanat ve Medeniyet Enstitüsündeki ebru sanatı eğitimi kursiyerlerinin ürün ve eserlerinin yer aldığı sergi, Taşkent'teki Şark Minyatür Sanatı Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Sergiye, Özbek vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Serginin açılış törenine, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ile Türk eğitmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler, sergilenen metal ürünleri, ebru sanatı eserleri ile 3D tasarım örneklerini inceledi.



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