00:44, 16 Mart 2018 Cuma

İran'dan Türkçe başsağlığı





İran düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran devlet televizyonu sunucusu Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda İran'da düşen Türk uçağında hayatını kaybeden kişiler için Türk halkına başsağlığı dileğinde bulundu. İranlı sunucu Rıza Raşitpur, mesajını Türkçe okudu.

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