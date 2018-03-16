ABD sözcüsünden Münbiç açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile Münbiç konusundaki görüşmelerini sürdürdüklerini ve bir anlaşmaya varmak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Sözcü Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ve Münbiç konusundaki görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu.
Nauert, "Türkiye ile (Münbiç konusunda) birçok görüşme yapıyoruz. Geçen hafta Türk yetkililerle 1,5 gün süren toplantılar yaptık. Bir anlaşmaya varmak için halen çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Afrin'de sivillerin öldürüldüğü" yönündeki iddiayı gündeme getiren bir basın mensubunun sorusuna da yanıt veren Sözcü Nauert, bu iddiaların doğruluğunu tasdik edemeyeceklerini belirtti. Nauert, "Bildiğiniz gibi biz Afrin bölgesinde operasyon yapmıyoruz, orası operasyon alanımız değil." dedi.
"Afrin'e yönelik harekatın, ABD'nin önceliği olan DEAŞ ile mücadeleden gözleri kaydırdığını" iddia eden Nauert, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Suriye genelindeki ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığı şeklindeki sözlerini yineledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün yaptığı bir açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki Menbiç görüşmelerine değinmiş ve iki ülke arasında Münbiç'te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü anlatmıştı.
Öte yandan Nauert, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önceki gün görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın son durumuyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
Sözcü, 31 Mart gecesine kadar Tillerson'ın "ABD Dışişleri Bakanı" sıfatını taşımaya devam edeceğini ve bakanlıkta birçok görüşme gerçekleştireceğini ancak günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan'a devrettiğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevinden aldığını ve bu kararı kendisinin verdiğini belirterek, İran ile yapılan nükleer anlaşma konusunda Tillerson ile farklı düşündüklerini vurgulamıştı.
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