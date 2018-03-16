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Birleşmiş Milletler'de grev var
Birleşmiş Milletler'de grev var

BM Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için bugün tam gün grev yapacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi  

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi çalışanları, kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protestoiçin bugün tam gün grev yapacak.

BM çalışanlarının kendi aralarında yaptığı oylamada binden fazla kişi grevden yana tavır koyarken, 200 kişi buna karşı çıktı.

Grev nedeniyle bugün, 26 Şubat'ta başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 37. Oturumu'nun toplantıları gelecek haftaya ertelenirken, BM bünyesindeki birçok önemli konferans ve panel de iptal edildi.

ÇALIŞMA ŞARTLARI KÖTÜ

BM'nin kötüleşen çalışma koşulları ve maaş kesintilerini protesto için yapılacağı belirtilen greve, Cenevre Ofisinde çalışan 9 bin 500 personelin çoğunun katılması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi çalışanları maaşlarında yüzde 5 kesinti yapılmasına uzun süredir tepki gösteriyordu.



İlgili Konular BM Cenevre Ofisi grev
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