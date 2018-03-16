01:55, 16 Mart 2018 Cuma

ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü





ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.

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