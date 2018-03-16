09:13, 16 Mart 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.



(Erzurum/14.00)Â



2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili tarafÄ±ndan kabul edilecek, GÃ¼rcÃ¼ mevkidaÅŸÄ± Giorgi Gakharia ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(Tiflis)Â

2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kanaat Ã¶nderleri, okul mÃ¼dÃ¼rleri ve okul aile birliÄŸi baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelecek, Ãœmraniye Belediyesinin "Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DoÄŸaya Vefa" programÄ±na katÄ±lacak, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, gaziler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileriyle toplantÄ± yapacak.



(Ä°stanbul/09.30-19.30)Â



3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan Ä°lkokulu'nda fidan dikimi etkinliÄŸinde ve DSÄ° tesisleri temel atma ile orman mahallelerine kullandÄ±rÄ±lan gelir getirici tÃ¼r ve ORKÃ–Y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reninde bulunacak.



(AydÄ±n/10.30-14.00)Â



4- TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joo Sun Park ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(TBMM/11.00)Â





EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye BiliÅŸim Sanayi Zirvesi'ne katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00)Â



2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ä°rlanda Milli GÃ¼nÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.



(Ankara /19.00)



3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Rungis UluslararasÄ± PazarÄ± ziyaret edecek, TÃ¼rkiye'nin Paris BaÅŸkonsolosluÄŸunda TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ± ile bir araya gelecek.



(Paris)Â



4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan 11. KalkÄ±nma PlanÄ± Ege BÃ¶lgesi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



(Denizli/09.30)Â



5- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, valiliÄŸi, belediyeyi ziyaret edecek, Vergi Dairesi BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak.



(Malatya/ 09.30-14.30)Â



6- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Kafkasya Ãœniversiteler BirliÄŸinin 7. OlaÄŸan Kongresi ve Fahri Doktora UnvanÄ± Takdim TÃ¶reni ile "UlaÅŸÄ±mda EriÅŸimde TÃ¼rkiye-TecrÃ¼be KampÃ¼ste" programÄ±na iÅŸtirak edecek.

- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz da fahri doktora unvanÄ± takdim tÃ¶renine katÄ±lacak.Â



(Ä°stanbul/10.00/16.00)Â



7- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± ciro, dÄ±ÅŸ ticaret ve sanayi Ã¼retim endekslerini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/10.00)



8- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ocak ayÄ±na iliÅŸkin kÄ±sa vadeli borÃ§ istatistikleri ile konut fiyat endeksini yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00/14.30)



9- TOBB, ÅŸubat ayÄ±nda kurulan ve kapanan ÅŸirket sayÄ±larÄ±nÄ± duyuracak.Â



(Ankara/10.00)Â







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1 - DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.

- Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kazak mevkidaÅŸÄ± ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak, Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev tarafÄ±ndan kabul edilecek.



(Astana)Â





GÃœNCEL



1- 34. Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda SonuÃ§ Bildirgesi'nin okunmasÄ±yla sona erecek.



(Ankara/16.30)Â



2- FETÃ– davalarÄ±



- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin tutuklu 52 askerin yargÄ±lanmasÄ± Silivri'de sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, eski savcÄ± Zekeriya Ã–z, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet gÃ¶revlileri ile ana dava hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9â€™u tutuklu 10'u firari 85 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde devam edilecek.



(Ä°stanbul/11.00)







SPOR



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 26. hafta, KasÄ±mpaÅŸa-Antalyaspor ve Kardemir KarabÃ¼kspor-OsmanlÄ±spor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.



(Ä°stanbul/KarabÃ¼k/20.00)Â





2- Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Adana Demirspor ile Ãœmraniyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Adana/18.00)Â



3- Basketbol THY Avrupa Ligi 26. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ile CSKA Moskova karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Ä°stanbul/20.45)Â



4- UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ã§eyrek final kuralarÄ± Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentinde Ã§ekilecek.



(Nyon/14.00/15.00)Â



5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray ile VakÄ±fBank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/18.30)Â