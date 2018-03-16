TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 Mart 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda partisinin Erzurum 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Erzurum/14.00)Â
2- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili tarafÄ±ndan kabul edilecek, GÃ¼rcÃ¼ mevkidaÅŸÄ± Giorgi Gakharia ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Tiflis)Â
2- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±, kanaat Ã¶nderleri, okul mÃ¼dÃ¼rleri ve okul aile birliÄŸi baÅŸkanlarÄ±yla bir araya gelecek, Ãœmraniye Belediyesinin "Geri DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DoÄŸaya Vefa" programÄ±na katÄ±lacak, ÅŸehit yakÄ±nlarÄ±, gaziler ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± temsilcileriyle toplantÄ± yapacak.
(Ä°stanbul/09.30-19.30)Â
3- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, Okullar Hayat Bulsun Projesi kapsamÄ±nda Recep Tayyip ErdoÄŸan Ä°lkokulu'nda fidan dikimi etkinliÄŸinde ve DSÄ° tesisleri temel atma ile orman mahallelerine kullandÄ±rÄ±lan gelir getirici tÃ¼r ve ORKÃ–Y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reninde bulunacak.
(AydÄ±n/10.30-14.00)Â
4- TBMM BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Joo Sun Park ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(TBMM/11.00)Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye BiliÅŸim Sanayi Zirvesi'ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00)Â
2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Ä°rlanda Milli GÃ¼nÃ¼'ne iÅŸtirak edecek.
(Ankara /19.00)
3- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Rungis UluslararasÄ± PazarÄ± ziyaret edecek, TÃ¼rkiye'nin Paris BaÅŸkonsolosluÄŸunda TÃ¼rk iÅŸ insanlarÄ± ile bir araya gelecek.
(Paris)Â
4- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan 11. KalkÄ±nma PlanÄ± Ege BÃ¶lgesi Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
(Denizli/09.30)Â
5- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, valiliÄŸi, belediyeyi ziyaret edecek, Vergi Dairesi BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na iÅŸtirak edecek, partisinin il baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ziyarette bulunacak.
(Malatya/ 09.30-14.30)Â
6- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Kafkasya Ãœniversiteler BirliÄŸinin 7. OlaÄŸan Kongresi ve Fahri Doktora UnvanÄ± Takdim TÃ¶reni ile "UlaÅŸÄ±mda EriÅŸimde TÃ¼rkiye-TecrÃ¼be KampÃ¼ste" programÄ±na iÅŸtirak edecek.
- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz da fahri doktora unvanÄ± takdim tÃ¶renine katÄ±lacak.Â
(Ä°stanbul/10.00/16.00)Â
7- TÃœÄ°K, ocak ayÄ± ciro, dÄ±ÅŸ ticaret ve sanayi Ã¼retim endekslerini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/10.00)
8- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ocak ayÄ±na iliÅŸkin kÄ±sa vadeli borÃ§ istatistikleri ile konut fiyat endeksini yayÄ±mlayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
9- TOBB, ÅŸubat ayÄ±nda kurulan ve kapanan ÅŸirket sayÄ±larÄ±nÄ± duyuracak.Â
(Ankara/10.00)Â
DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°
1 - DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
- Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Kazak mevkidaÅŸÄ± ile ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapacak, Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev tarafÄ±ndan kabul edilecek.
(Astana)Â
GÃœNCEL
1- 34. Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n oturum baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda SonuÃ§ Bildirgesi'nin okunmasÄ±yla sona erecek.
(Ankara/16.30)Â
2- FETÃ– davalarÄ±
- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin iÅŸgali ve burada Ã§Ä±kan olaylarda Prof. Dr. Ä°lhan Varank'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 14 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin tutuklu 52 askerin yargÄ±lanmasÄ± Silivri'de sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Agos Gazetesi Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Hrant Dink'in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len, eski savcÄ± Zekeriya Ã–z, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet gÃ¶revlileri ile ana dava hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9â€™u tutuklu 10'u firari 85 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde devam edilecek.
(Ä°stanbul/11.00)
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 26. hafta, KasÄ±mpaÅŸa-Antalyaspor ve Kardemir KarabÃ¼kspor-OsmanlÄ±spor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.
(Ä°stanbul/KarabÃ¼k/20.00)Â
2- Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Adana Demirspor ile Ãœmraniyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Adana/18.00)Â
3- Basketbol THY Avrupa Ligi 26. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e DoÄŸuÅŸ ile CSKA Moskova karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°stanbul/20.45)Â
4- UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Ã§eyrek final kuralarÄ± Ä°sviÃ§re'nin Nyon kentinde Ã§ekilecek.
(Nyon/14.00/15.00)Â
5- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarÄ± final ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray ile VakÄ±fBank karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ä°stanbul/18.30)Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde 46. Muhtarlar ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ Komisyonu 62. Oturumu toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸma yapacak.
Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli, DIMDEX - 2018'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, fuarda yer alan TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek. TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin kanun teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸlayacak.
Ã‡in Ulusal Halk Kongresi toplantÄ±larÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev sÃ¼resi sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi oylanacak.
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ 5. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, TÃ¼rkiye-Malezya Ä°ÅŸ GeliÅŸtirme Birinci Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ ve kapanÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mlerine katÄ±lacak.
8 Mart DÃ¼nya KadÄ±nlar GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki etkinlikler takip edilecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Tufan ErhÃ¼rman'Ä± resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±layacak, konuk baÅŸbakan onuruna resmi Ã¶ÄŸle yemeÄŸi verecek
BirleÅŸmiÅŸ Milletler UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Temmuz 2017 ve Ocak 2018 arasÄ±nda Suriye'deki insani duruma iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporunu aÃ§Ä±klayacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin MuÄŸla 5. OlaÄŸan Ä°l KadÄ±n KollarÄ± Kongresi'ne katÄ±lacak, ValiliÄŸi ziyaret edecek.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcileriyle bir araya gelecek, Åžuhut doÄŸal gaz hattÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, AK Parti 83. Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±na ve 5. Ä°l GenÃ§lik KollarÄ± Kongresi'ne iÅŸtirak edecek. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor. BatÄ± Afrika turu kapsamÄ±nda Senegal'deki temaslarÄ±nÄ± tamamlayan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ziyaretinin son duraÄŸÄ± Mali'nin baÅŸkenti Bamako'ya geÃ§ecek.
Bosna Hersek'te BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼ Ã§erÃ§evesinde Ã¼lke genelinde dÃ¼zenlenecek etkinlikler takip edilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall tarafÄ±ndan Cumhuriyet SarayÄ±'nda resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak.