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Orta Asya
09:36, 16 Mart 2018 Cuma

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Orta Asya ülkelerinden ortak deklarasyon
Orta Asya ülkelerinden ortak deklarasyon

Dün Astana’da bir araya gelen Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri ortak bir açıklama yaparak bölgesel işbirliği konusunda birbirlerine destek olacaklarını deklare ettiler

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Asya ülkeleri Cumhurbaşkanları ortak açıklama yaptılar.

15 Martta Astana’da bir araya gelen Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan liderleri ortak bir açıklama yaptılar.

Türkmenistan adına toplantıya Meclis Başkanı Akja Nurberdiva katıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi:
“Biz bölgemizde güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için bölgesel işbirliği, karşılıklı destek ve acil sorunların ortak çözümüne bağlılığımızı ifade ediyoruz.

Karşılıklı kazanç getirecek ticari-ekonomik ve yatırım işbirliği, bölgesel transit taşımacılık altyapısının genişlemesi, su ve enerji ve gıda potansiyelinin sürdürülebilir kalkınması, sanayinin gelişmesi Orta Asya halklarının refahı ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacaktır.

Biz halklarımız arasında karşılıklı saygı, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin korunması ve güçlendirilmesi için tarihi sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu nedenle kültür ve sanat, eğitim ve bilim, turizm ve spor alanlarındaki işbirliğinin derinleştirilmesi için çabalayacağız”.

Orta Asya liderleri her sene Nevruz öncesi bu toplantıların yapılması konusunda da anlaştılar.



İlgili Konular Astana Orta Asya
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