10:09, 16 Mart 2018 Cuma

Kazakistan'ın ABD'ye serbest vizesi Rusya'yı kızdırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kazakistan’ın ABD vatandaşlarına vizesiz giriş izni verme konusunda önce Rusya Federasyonu ile anlaşması gerektiğini söyledi.

Interfax ajansına konuşan Lavrov, Kazakistan'ın ABD vatandaşları için vizesiz giriş kararını açıkladığını daha önce duymadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse bunu bilmiyordum. Yarın Astana'da olacağım, Kazak meslektaşımla konuyu konuşacağım. Çünkü bu tür konularda Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde koordinasyona ihtiyaç duyulacaktır.” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Ocak ayında ABD'de ABD lideri Donald Trump ile bir araya gelmişti. İki ülkenin başkanları ABD ve Kazakistan arasında genişletilmiş bir stratejik ortaklık konusunu ele almışlardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı, ABD'nin Kazakistan vatandaşlarına vizesiz bir rejim sağlayacağına dair umudunu dile getirmişti.

Nazarbayev konuyla ilgili, "Kazakistan, Amerikan vatandaşları için vizesiz giriş kararını ilan etti. ABD’nin aynı istikamette cevap vermesini bekliyoruz” demişti.



