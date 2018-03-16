Kazakistan'ın ABD'ye serbest vizesi Rusya'yı kızdırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kazakistan’ın ABD vatandaşlarına vizesiz giriş izni verme konusunda önce Rusya Federasyonu ile anlaşması gerektiğini söyledi.
Interfax ajansına konuşan Lavrov, Kazakistan'ın ABD vatandaşları için vizesiz giriş kararını açıkladığını daha önce duymadığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse bunu bilmiyordum. Yarın Astana'da olacağım, Kazak meslektaşımla konuyu konuşacağım. Çünkü bu tür konularda Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde koordinasyona ihtiyaç duyulacaktır.” dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Ocak ayında ABD'de ABD lideri Donald Trump ile bir araya gelmişti. İki ülkenin başkanları ABD ve Kazakistan arasında genişletilmiş bir stratejik ortaklık konusunu ele almışlardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı, ABD'nin Kazakistan vatandaşlarına vizesiz bir rejim sağlayacağına dair umudunu dile getirmişti.
Nazarbayev konuyla ilgili, "Kazakistan, Amerikan vatandaşları için vizesiz giriş kararını ilan etti. ABD’nin aynı istikamette cevap vermesini bekliyoruz” demişti.
İngiltere, Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı
Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti
Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların devam etmesi sonucu, pazar yerine düzenlenen saldırıda 40 sivil hayatını kaybetti
Filistin Sağlık Bakanı Avvad, Filistin'deki sağlık sektörünün İsrail işgali nedeniyle kritik bir durumda olduğunu belirtti
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi basını, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları, sınırı geçtiği için tutuklanan iki Yunan askeri ve Ege Denizi'nde yaşanan gerilime ilişkin gerçek dışı haber ve yorumlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor
İslam Kalkınma Bankası, ayıracağı 30 milyon dolarlık kaynakla 12 Afrika ülkesinde 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirecek
İran'ın Kirman eyaletine bağlı Raver şehrinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Almanya merkezli KfW Kalkınma Bankası Özbekistan'ın sağlık hizmetlerine destek kapsamında 9 milyar dolarlık kredi vereceğini duyurdu.
Filistin yanlısı aktivist ABD'li Rachel Corrie 15 sene önce bugün İsrail dozeri tarafından ezilerek öldürüldüğünde 24 yaşındaydı
Ekonomik krizdeki Yunanistan'da, hükümet üçüncü kurtarma paketi programından çıkmayı hedeflerken, ülkede yüz binlerce kişinin zorlu hayat mücadelesi sürüyor
Saddam Hüseyin'in 16 Mart 1988'de Halepçe'de düzenlediği ve hayatta kalanların “Elma kokusu geliyordu” diye tarif ettiği kimyasal saldırıda binlerce insan ölmüştü
Kazakistan'da bugün başlayan Suriye görüşmelerinde Rusya Dışişleri Bakanı ile Mevlüt Çavuşoğlu ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada İngiltere'de zehirlenen Rus casusun yanısıra Doğu Guta ve İsviçre'de tutuklanan Türk diplomatlar konusuna da değinildi
İspanya'nın başkenti Madrid'de, Afrikalı bir sokak satıcısının polisten kaçarken kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine sokak gösterileri başladı
ABD'li bilgisayar ve elektronik şirketi Apple', şirketin uygulama marketi AppStore'a İran'dan girişleri engelledi
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısının başladığı bildirildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kazakistan'ın ABD vatandaşlarına vizeyi kaldırma konusunda Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesince önce Rusya ile anlaşması gerektiğini açıkladı