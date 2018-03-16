Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Zarif de katılıyor.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, toplantının açılışında, Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.
Abdrahmanov, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi konuları için oluşturulan çalışma grubunun dünkü ilk görüşmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bunun çatışan taraflar arasındaki güveni artıracağına inandıklarını aktardı.
Astana sürecinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelere katkı sağladığını dile getiren Abdrahmanov, Suriye'de bazı bölgelerde gerginliğin arttığına işaret etti. Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.
Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Astana sürecinin krizin çözümüne yönelik önemli katkı sağladığını dile getirerek, gerginliği azaltma bölgeleri kurulması, insani mayın temizliği, alıkoyulanların serbest bırakılması için kurulan çalışma grubu, insani yardım sağlanması, Soçi'de tüm Suriyeli tarafların katılımıyla kongre düzenlenmesinin bu çerçevede değerlendirilebileceğini vurguladı.
Lavrov, Astana sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmeyi temel aldığını, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi kararları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye seslenerek, "Suriye'de rejimin değiştirilmesi, farklı dış aktörler kontrolünde küçük beyliklerin kurulması gibi bazı niyetler var. Fakat bu yaklaşım Astana çalışmalarına aykırı. Eminim ki tarihin doğru tarafındayız." diye konuştu.
"ABD başkanlığındaki koalisyonun ismi ne olursa olsun Nusra cephesi ve diğer terörist gruplarla güçlü mücadeleye artık başlayacaklarını" belirten Lavrov, ABD ile bu konuyu sık sık görüştüklerini, "Yapıcı ve ılımlı muhaliflerle Nusra gibi teröristler arasında ayrım yapılmasının tamamlanması gerektiğini" dile getirdi.
Lavrov'un konuşmasının ardından üçlü bakanlar toplantısı basına kapalı olarak başladı.
Rixos Otel'deki açılışta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yer aldı.
Toplantının ardından, 3 bakanın ortak basın açıklaması yapması, dün 3 garantör ülke heyetlerinin teknik toplantılarda hazırladığı sonuç bildirisinin de okunması planlanıyor.
Çavuşoğlu'nun Kazak mevkidaşı ile ikili görüşmesi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.
Astana'daki Dışişleri bakanları toplantısında Astana sürecindeki 1 yıllık iş birliğinin sonuçlarının değerlendirilmesi, krizin çözümü için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanıyor.
Toplantı ayrıca 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Suriye konulu liderler zirvesine de hazırlık niteliği taşıyor.
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