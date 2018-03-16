Adana'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda 47 gÃ¶zaltÄ±

Adana'da PKK'ya yÃ¶nelikÂ nevruzÂ Ã¶ncesi kent genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonda 47 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, nevruz Ã¶ncesi PKK'ya yÃ¶nelik kent genelinde 73 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
Ã–zel harekat ile diÄŸer ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin de destek verdiÄŸi ve 700 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine silah, molotofkokteyli ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla (EYP) eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len 5'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 47 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
PTT ÅŸubeleri, Suriye'nin kuzeyinde, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±nda terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rÄ±lan Cerablus, Ã‡obanbey (Rai) ve El-Bab'da hizmet vermeye baÅŸladÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile 19 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n, 21 Mart'ta Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk ve AmerikalÄ± yetkililer arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.
TSK, Afrin HarekatÄ±'nda bir askerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Diyanetin fetvalarla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± genelge ile telefonda fetva dÃ¶neminin kapanacÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorulara yazÄ±lÄ± olarak cevap verileceÄŸini sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin operasyonuyla ilgili yapÄ±lacak oylama Ã¼zerinden eleÅŸtirdiÄŸi Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatÄ± durdurmamÄ±z istenecekmiÅŸ, isteniyormuÅŸ vesaire. GeniÅŸlemeden sorumlu bayan var bir tane o da bÃ¶yle arzuda bulunmuÅŸ. BoÅŸuna heveslenmeyin, iÅŸimiz bitmedikÃ§e oradan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z" sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
Ä°ran'da dÃ¼ÅŸen BaÅŸaran Holding'e ait Ã¶zel uÃ§akta hayatÄ±nÄ± kaybedenler, son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±
TSK ve Ã–SO'nun, Afrin'in ilÃ§e merkezine baÄŸlÄ± Kafer Ã‡il ile kuzeybatÄ±da MabatlÄ± beldesine baÄŸlÄ± Birka, Alicaro ve Hamoraco kÃ¶yleri ile Korzlu, Ã‡akur, Naz, ZerkanlÄ± ve Balal kÃ¶ylerini YPG/PKK-DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
TÃ¼rkiye'de 65 ve daha yukarÄ± yaÅŸtaki nÃ¼fus son 5 yÄ±lda yÃ¼zde 17 artarak, geÃ§en yÄ±l 6 milyon 895 bin 385 kiÅŸi oldu. YaÅŸlÄ± nÃ¼fusun toplam nÃ¼fus iÃ§indeki oranÄ± 2013'te yÃ¼zde 7,7 iken geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 8,5'e Ã§Ä±ktÄ±
KapÄ±kule SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in bekleyen TIR'larÄ±n oluÅŸturduÄŸu kuyruk 24 kilometreye ulaÅŸtÄ±
Ä°cra ve Ä°flas Kanunu ve BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ± HakkÄ±nda Kanun, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3524 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi belirtildi
TSK, Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 8 hedefi imha etti