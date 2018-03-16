10:25, 16 Mart 2018 Cuma

Adana'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r operasyonunda 47 gÃ¶zaltÄ±





Adana'da nevruz Ã¶ncesi kent genelinde PKK'ya yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda 47 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'da PKK'ya yÃ¶nelikÂ nevruzÂ Ã¶ncesi kent genelinde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ operasyonda 47 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, nevruz Ã¶ncesi PKK'ya yÃ¶nelik kent genelinde 73 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ã–zel harekat ile diÄŸer ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinin de destek verdiÄŸi ve 700 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine silah, molotofkokteyli ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla (EYP) eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len 5'i kadÄ±n, 10'u Ã§ocuk 47 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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