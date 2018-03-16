11:20, 16 Mart 2018 Cuma

Astana'daki Suriye görüşmelerinden ilk açıklamalar

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, toplantının açılışında, Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.

Abdrahmanov, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi konuları için oluşturulan çalışma grubunun dünkü ilk görüşmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bunun çatışan taraflar arasındaki güveni artıracağına inandıklarını aktardı.

Astana sürecinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelere katkı sağladığını dile getiren Abdrahmanov, Suriye'de bazı bölgelerde gerginliğin arttığına işaret etti. Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu: Sadece Doğu Guta'da değil, her yerde siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin'de de hassasiyetimizi sürdürüyoruz. Doğu Guta'da terörle mücadele etme bahanesiyle sivilleri öldürmeye karşıyız biz. Teröristleri etkisiz hale getirme konusunda özellikle sivillerin ağırlıklı yaşadığı noktalarda değişik stratejilerimiz olması gerekiyor. Siviller ve teröristleri ayrıştırmamız lazım. Teröristlerden korkan insanların teröristleri uzaklaştırmasını beklememesi lazım. Tüm teröristlerin de İdlib'e gitmemesi lazım. Çünkü orada da sivil halka tehdit oluşturuyorlar.

LAVROV'DAN DÜNYAYA DOĞU GUTA ÇAĞRISI

Lavrov: Doğu Guta ile ilgili rakamları vermiştim. 12 binden fazla insan Doğu Guta'dan çıktı ve devam ediyor. Halk oradan çıkmaya çalışıyor. Doğu Guta'da yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı. El Nusra'dan yavaş yavaş ayrılmaya başladılar. Bu bölgeye insani yardım ulaşmaya başladı. BM ve Kızılhaç dün 140 bin ton yardım gönderdi. Uzun süredir güvenlik kaygıları nedeniyle BM'den bu boyutta bir yardım alınmamıştı. Doğu Guta'da insani yardım giderek daha fazla ulaştırılıyor. Bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Suriye'deki masum insanlarla ilgileniyorlarsa, Doğu Guta'dan kurtulan insanlara yardım etmeliler.

(Suriye'deki anayasa reformu) Anayasa komisyonu nasıl oluşturulacak, bunu BM'nin koordine etmesi gerekiyor. 3 garantör ülkenin katkılarıyla gerçekleşecek. Suriye'deki bütün etnik, dini grupların dahil olduğu bir süreç olması lazım. Bunun çok kolay bir süreç olmadığını düşünüyorum. Henüz bir şey söylemek için erken çünkü çok zor bir süreçten bahsediyoruz. Herkesin katıldığı sonuçlar, hükümetin ve muhalefetin ortak bir noktaya varması lazım. Kimseye bir şey dayatılmayacak.

LAVROV'DAN İNGİLİZ BAKANA: BELKİ EĞİTİMİ EKSİKTİR

(İngiltere'de zehirlenen Rus casusu) Biz artık bunu çok önemsiyoruz. Eskiden olduğu gibi bugün de kayıtsız kalıyoruz bu yaptırımlarla ilgili. Önce seçimlere müdahale ettiğimiz söylentileri yayıldı. Üstelik tek bir kanıt bile sunulmadı. Ve yeni yeni yaptırımlar bunun peşinden geldi. Anglosakson sisteminin ve hukuk sisteminin ilginç bir şekilde kendisini gösterdiğini görüyoruz. BBC ve CNN'deki haberleri izledim. Orada çok basit bir şekilde sunuyorlar. İngiltere'nin ABD, Almanya ve Fransa'nın desteğini aldığını söylüyorlar. İngiltere mahkemeleri dahil hiçbir mahkemeye kanıt sunulmadığına dikkat çekiyorum. Rusya'nın kimyasal silahların yasaklanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirdiği ortada. Bize yöneltilen suçlamalarla ilgili bize bir kanıt sunulması gerekir. Ancak böyle bir şey yok. Bize söylenen 'sizinle bu konuyu tartışmayacağız'. Herhangi bir açıklama yok. Sürekli basit bir şekilde isteniyor. Rusya'dan açıklama istendi, Rusya ise suçlamaları reddetti şeklinde anlatıyor. Bu durum tuhafıma gidiyor. Biz İngiltere'den bu konuda atılan adımlarla ilgili bilgi istedik. İngiltere parlamentosunda muhalefet lideri bu konuda bilgi istediği zaman ona da red cevabı verdiler. Mahkeme sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda da bir bilgi yok. Bu durumla ilgili bir yorum yapmak da çok zor benim için. Mahkeme bile yok ortada. Garip ve hiçbir temeli olmayan Rusya karşıtı girişimleri yorumlamayı kendilerine bırakıyorum. İngiltere Savunma Bakanı'nın açıklamalarına gelirsek, böyle genç bir adamın tarihe geçme arzusunu anlıyorum. Belki eğitimi eksiktir, bilmiyorum.

ÇAVUŞOĞLU: FETÖ'CÜ AĞZIYLA SORULAN SORULARA CEVAP VERMİYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yerel bir Kazak gazeteci olduğunu iddia eden bir kişinin sorduğu sorulara tepki gösterdi. Gazeteci olduğunu iddia eden kişi, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun Suriye'nin egemenliğine bir saldırı olup olmadığını ve İsviçre'de iki Türk diplomatın dokunulmazlığının kaldırılacağı yönündeki iddiaları sordu.

Türkçe konuşan kişi Çavuşoğlu'nun 'nerede çalışıyorsun?' şeklindeki sorusuna yanıt vermedi

Çavuşoğlu, "Kim olduğunuzu bilmiyorum ama FETÖ'cü gibi gördüm sizi. FETÖ'cü ağzıyla sorulan sorulara cevap vermiyorum. Afrin konusunda açıklamalarımızı daha önce yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habertürk