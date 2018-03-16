Bakan Kaya: Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± koruyucu Ã¶nlemler artÄ±rÄ±lacak

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ KomisyonuÂ 62. Oturumu toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â New York'ta, aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â
Ã‡ocuklarÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ ihmal veÂ istismardan korunmasÄ± konusunda BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda komisyon kurulduÄŸunu belirten Kaya, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve biter bitmez BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ±'na Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunu bildireceklerini anlattÄ±.
Bu konularÄ±n genelde cezalar Ã¼zerinden konuÅŸulduÄŸunu ama koruyucu Ã¶nlemlerle Ã§ocuklarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumanÄ±n her ÅŸeyden daha Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Kaya, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
''Ä°stismar vakasÄ± olduktan sonra failin hak ettiÄŸi cezayÄ± almasÄ± elbette Ã§ok Ã¶nemli ama en Ã¶nemlisi Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumamÄ±z. Komisyonumuzun da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± koruyucu, Ã¶nleyici hizmet aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸtirilmesi, daha da etkinleÅŸtirilmesi oluÅŸturuyor. Biz, bakanlÄ±k olarak bu konuda Ã§ok Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± daha da artÄ±rarak her Ã§ocuÄŸumuzu her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumayÄ± hedefliyoruz. TÃ¼rkiye olarak gerÃ§ekten aslÄ±nda birÃ§ok konuda dÃ¼nya Ã¼lkeleri ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra gÃ¶rÃ¼yorum ki yaklaÅŸÄ±k 20'ye yakÄ±n bakanla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdim, TÃ¼rkiye'de hem yasal dÃ¼zenlemelerimizle, hem uygulama noktasÄ±nda birÃ§ok konuda ileriyiz dÃ¼nya Ã¼lkelerine gÃ¶re. Biz yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla geliÅŸtireceÄŸimiz yeni yÃ¶ntemlerle tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumayÄ± hedefliyoruz.''
Okula gitmeyen her bir Suriyeli Ã§ocuÄŸun sorumluluÄŸunun TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerinde deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin Ã¼zerinde olduÄŸuna ve bu Ã§ocuklar okula gitmediÄŸinde yarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in tehdit teÅŸkil edeceÄŸine dikkati Ã§eken Kaya, Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlam bir geleceÄŸe kavuÅŸmasÄ± iÃ§in her birinin okul hayatÄ±nÄ±n iÃ§inde yer almasÄ± ve bunun iÃ§in de dÃ¼nyanÄ±n daha fazla destek vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ve Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in UNICEF'in de katkÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini ilettiklerini dile getiren Kaya, ''BugÃ¼n maalesef Suriye'de Afrin'de Ã§ocuk yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ±n Ã¶zellikle aÄŸÄ±r silahlarla terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä± haline getirildiÄŸi, buna karÅŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n duyarsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±, aslÄ±nda bu konuda UNICEF'in sesini yÃ¼kseltmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdik. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklar bugÃ¼n aÄŸÄ±r silahlarla terÃ¶rist haline getiriliyor ve tÃ¼m dÃ¼nya buna sessiz kalÄ±yor. Halbuki o Ã§ocuklar okula gitmesi gereken, geleceÄŸe gÃ¼zel hazÄ±rlanmasÄ± gereken minicik masum yavrularken aÄŸÄ±r silahlarla beyinleri yÄ±kanarak terÃ¶rist haline getiriliyorlar ve dÃ¼nya da bunu izliyor. UNICEF baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m kurumlarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n bu olanlar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledik. UNICEF'e bu konuda duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledik. BugÃ¼n YPG'li Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã¶zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä± olarak silahlandÄ±rÄ±lÄ±yor. BugÃ¼n Afrin'de bunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bizim MehmetÃ§ik'imiz tek bir sivilin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in orada hassasiyetle mÃ¼cadele verirken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklar, o terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä± haline getirilmiÅŸ Ã§ocuklar, bazen aÄŸlayarak MehmetÃ§ik'imize sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.
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Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.TSK, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±
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Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Kaya, Ã§ocuk istismarÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, koruyucu Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n gÃ¶revden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile 19 Mart'ta yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±nÄ±n, 21 Mart'ta Ã¼st dÃ¼zey TÃ¼rk ve AmerikalÄ± yetkililer arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yor.
TSK, Afrin HarekatÄ±'nda bir askerin el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucunda ÅŸehit olduÄŸunu duyurdu
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Diyanetin fetvalarla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± genelge ile telefonda fetva dÃ¶neminin kapanacÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sorulara yazÄ±lÄ± olarak cevap verileceÄŸini sÃ¶yledi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrin operasyonuyla ilgili yapÄ±lacak oylama Ã¼zerinden eleÅŸtirdiÄŸi Avrupa Parlamentosu'na, "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin'deki harekatÄ± durdurmamÄ±z istenecekmiÅŸ, isteniyormuÅŸ vesaire. GeniÅŸlemeden sorumlu bayan var bir tane o da bÃ¶yle arzuda bulunmuÅŸ. BoÅŸuna heveslenmeyin, iÅŸimiz bitmedikÃ§e oradan Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±z" sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi
Ä°ran'da dÃ¼ÅŸen BaÅŸaran Holding'e ait Ã¶zel uÃ§akta hayatÄ±nÄ± kaybedenler, son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±
TSK ve Ã–SO'nun, Afrin'in ilÃ§e merkezine baÄŸlÄ± Kafer Ã‡il ile kuzeybatÄ±da MabatlÄ± beldesine baÄŸlÄ± Birka, Alicaro ve Hamoraco kÃ¶yleri ile Korzlu, Ã‡akur, Naz, ZerkanlÄ± ve Balal kÃ¶ylerini YPG/PKK-DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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TSK, Irak'Ä±n kuzeyindeki Hakurk ve Zap bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda terÃ¶ristlere ait 8 hedefi imha etti