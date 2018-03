Bakan Kaya: Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± koruyucu Ã¶nlemler artÄ±rÄ±lacak

11:27, 16 Mart 2018 Cuma

Bakan Kaya: Çocuk istismarına karşı koruyucu önlemler artırılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 62. Oturumu toplantılarına katıldığı New York'ta, açıklamalarda bulundu.

Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması konusunda Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında komisyon kurulduğunu belirten Kaya, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü ve biter bitmez Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na çalışmanın sonucunu bildireceklerini anlattı.

ÇOUK İSTİSMARINA KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Bu konuların genelde cezalar üzerinden konuşulduğunu ama koruyucu önlemlerle çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumanın her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Kaya, şunları söyledi:

''İstismar vakası olduktan sonra failin hak ettiği cezayı alması elbette çok önemli ama en önemlisi çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumamız. Komisyonumuzun da çalışmalarının önemli bir kısmını koruyucu, önleyici hizmet ağımızın geliştirilmesi, daha da etkinleştirilmesi oluşturuyor. Biz, bakanlık olarak bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaları daha da artırarak her çocuğumuzu her türlü ihmal ve istismardan korumayı hedefliyoruz. Türkiye olarak gerçekten aslında birçok konuda dünya ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerden sonra görüyorum ki yaklaşık 20'ye yakın bakanla görüşme gerçekleştirdim, Türkiye'de hem yasal düzenlemelerimizle, hem uygulama noktasında birçok konuda ileriyiz dünya ülkelerine göre. Biz yapacağımız çalışmalarla geliştireceğimiz yeni yöntemlerle tüm çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumayı hedefliyoruz.''

''YPG, KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUKLARINI TERÖRİST SAVAŞÇI OLARAK SİLAHLANDIRIYOR''

Okula gitmeyen her bir Suriyeli çocuğun sorumluluğunun Türkiye'nin üzerinde değil bütün ülkelerin üzerinde olduğuna ve bu çocuklar okula gitmediğinde yarın öbür gün tüm dünya için tehdit teşkil edeceğine dikkati çeken Kaya, Suriyeli çocukların sağlam bir geleceğe kavuşması için her birinin okul hayatının içinde yer alması ve bunun için de dünyanın daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile de görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve Suriyeli çocuklar için UNICEF'in de katkılarını artırması gerektiğini ilettiklerini dile getiren Kaya, ''Bugün maalesef Suriye'de Afrin'de çocuk yaştaki kızların özellikle ağır silahlarla terörist savaşçı haline getirildiği, buna karşı dünyanın duyarsız kaldığı, aslında bu konuda UNICEF'in sesini yükseltmesi gerektiğinin altını çizdik. Çok küçük yaşta çocuklar bugün ağır silahlarla terörist haline getiriliyor ve tüm dünya buna sessiz kalıyor. Halbuki o çocuklar okula gitmesi gereken, geleceğe güzel hazırlanması gereken minicik masum yavrularken ağır silahlarla beyinleri yıkanarak terörist haline getiriliyorlar ve dünya da bunu izliyor. UNICEF başta olmak üzere tüm kurumların dünyanın bu olanlar karşısında sessiz kalmaması gerektiğini söyledik. UNICEF'e bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledik. Bugün YPG'li çok küçük yaşta özellikle kız çocukları terörist savaşçı olarak silahlandırılıyor. Bugün Afrin'de bunu görüyoruz. Bizim Mehmetçik'imiz tek bir sivilin zarar görmemesi için orada hassasiyetle mücadele verirken karşılaştıkları küçük yaşta çocuklar, o terörist savaşçı haline getirilmiş çocuklar, bazen ağlayarak Mehmetçik'imize sığınıyor.'' değerlendirmesinde bulundu.