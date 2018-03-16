11:27, 16 Mart 2018 Cuma

Bakan Kaya: Ã‡ocuk istismarÄ±na karÅŸÄ± koruyucu Ã¶nlemler artÄ±rÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â KadÄ±nÄ±n StatÃ¼sÃ¼ KomisyonuÂ 62. Oturumu toplantÄ±larÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â New York'ta, aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Ã‡ocuklarÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ ihmal veÂ istismardan korunmasÄ± konusunda BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda komisyon kurulduÄŸunu belirten Kaya, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve biter bitmez BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ±'na Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n sonucunu bildireceklerini anlattÄ±.

Ã‡OUK Ä°STÄ°SMARINA KARÅžI KORUYUCU Ã–NLEMLER ARTIRILACAK

Bu konularÄ±n genelde cezalar Ã¼zerinden konuÅŸulduÄŸunu ama koruyucu Ã¶nlemlerle Ã§ocuklarÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumanÄ±n her ÅŸeyden daha Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Kaya, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

''Ä°stismar vakasÄ± olduktan sonra failin hak ettiÄŸi cezayÄ± almasÄ± elbette Ã§ok Ã¶nemli ama en Ã¶nemlisi Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumamÄ±z. Komisyonumuzun da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± koruyucu, Ã¶nleyici hizmet aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸtirilmesi, daha da etkinleÅŸtirilmesi oluÅŸturuyor. Biz, bakanlÄ±k olarak bu konuda Ã§ok Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde bu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± daha da artÄ±rarak her Ã§ocuÄŸumuzu her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumayÄ± hedefliyoruz. TÃ¼rkiye olarak gerÃ§ekten aslÄ±nda birÃ§ok konuda dÃ¼nya Ã¼lkeleri ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden sonra gÃ¶rÃ¼yorum ki yaklaÅŸÄ±k 20'ye yakÄ±n bakanla gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdim, TÃ¼rkiye'de hem yasal dÃ¼zenlemelerimizle, hem uygulama noktasÄ±nda birÃ§ok konuda ileriyiz dÃ¼nya Ã¼lkelerine gÃ¶re. Biz yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§alÄ±ÅŸmalarla geliÅŸtireceÄŸimiz yeni yÃ¶ntemlerle tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ± her tÃ¼rlÃ¼ ihmal ve istismardan korumayÄ± hedefliyoruz.''

''YPG, KÃœÃ‡ÃœK YAÅžTA KIZ Ã‡OCUKLARINI TERÃ–RÄ°ST SAVAÅžÃ‡I OLARAK SÄ°LAHLANDIRIYOR''

Okula gitmeyen her bir Suriyeli Ã§ocuÄŸun sorumluluÄŸunun TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerinde deÄŸil bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerin Ã¼zerinde olduÄŸuna ve bu Ã§ocuklar okula gitmediÄŸinde yarÄ±n Ã¶bÃ¼r gÃ¼n tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in tehdit teÅŸkil edeceÄŸine dikkati Ã§eken Kaya, Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n saÄŸlam bir geleceÄŸe kavuÅŸmasÄ± iÃ§in her birinin okul hayatÄ±nÄ±n iÃ§inde yer almasÄ± ve bunun iÃ§in de dÃ¼nyanÄ±n daha fazla destek vermesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BM Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF) ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini ve Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in UNICEF'in de katkÄ±larÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini ilettiklerini dile getiren Kaya, ''BugÃ¼n maalesef Suriye'de Afrin'de Ã§ocuk yaÅŸtaki kÄ±zlarÄ±n Ã¶zellikle aÄŸÄ±r silahlarla terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä± haline getirildiÄŸi, buna karÅŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n duyarsÄ±z kaldÄ±ÄŸÄ±, aslÄ±nda bu konuda UNICEF'in sesini yÃ¼kseltmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdik. Ã‡ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklar bugÃ¼n aÄŸÄ±r silahlarla terÃ¶rist haline getiriliyor ve tÃ¼m dÃ¼nya buna sessiz kalÄ±yor. Halbuki o Ã§ocuklar okula gitmesi gereken, geleceÄŸe gÃ¼zel hazÄ±rlanmasÄ± gereken minicik masum yavrularken aÄŸÄ±r silahlarla beyinleri yÄ±kanarak terÃ¶rist haline getiriliyorlar ve dÃ¼nya da bunu izliyor. UNICEF baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m kurumlarÄ±n dÃ¼nyanÄ±n bu olanlar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kalmamasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledik. UNICEF'e bu konuda duyarlÄ±lÄ±k gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledik. BugÃ¼n YPG'li Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã¶zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ± terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä± olarak silahlandÄ±rÄ±lÄ±yor. BugÃ¼n Afrin'de bunu gÃ¶rÃ¼yoruz. Bizim MehmetÃ§ik'imiz tek bir sivilin zarar gÃ¶rmemesi iÃ§in orada hassasiyetle mÃ¼cadele verirken karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuklar, o terÃ¶rist savaÅŸÃ§Ä± haline getirilmiÅŸ Ã§ocuklar, bazen aÄŸlayarak MehmetÃ§ik'imize sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor.'' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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