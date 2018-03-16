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Yunanistan'da halk kemer sıkmaya devam ediyor
Yunanistan'da halk kemer sıkmaya devam ediyor

Ekonomik krizdeki Yunanistan'da, hükümet üçüncü kurtarma paketi programından çıkmayı hedeflerken, ülkede yüz binlerce kişinin zorlu hayat mücadelesi sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan vatandaşları, ekonomik darboğazın yanı sıra 8 yıldır devam eden kurtarma paketi programlarının getirdiği "kemer sıkma" önlemleri ile gelirlerinin önemli bir kısmını kaybetmenin yüküyle boğuşurken, krizin izleri, başta başkent Atina olmak üzere ülke sokaklarında görülmeye devam ediyor.

Makro ekonomik verilerin geçen yıldan itibaren nispi olarak iyileşme gösterdiği Yunanistan'da, yıllardır kapalı kalan iş yerleri, kent merkezindeki sokakları mesken edinmiş evsizler ve aşevleri önünde uzun kuyruklar oluşturan yaşlılar, krizin boyutunu yansıtıyor.

1,5 MİLYON KİŞİ AŞIRI YOKSUL DURUMDA

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun Mart 2018 verilerine göre, 11 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 3,8 milyon kişi yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Halkın yüzde 35,6'sına karşılık gelen bu oran, krizin ilk emarelerini gösterdiği 2009'da yüzde 27,6 seviyesindeydi. 

Ülkenin geleceği olan 0-17 yaş arası çocukların ise 3'te biri yoksulluk riski altında.

Araştırma şirketi Dianeosis'e göre, yıllık geliri 4 bin 500 avro altında olan yaklaşık 1,5 milyon kişi "aşırı yoksul" olarak kabul ediliyor. AB verilerine göre, Yunanistan, yoksulluk riski Bulgaristan ve Romanya'dan sonra en yüksek ülke konumunda. Avro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip ülkedeki işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek 2017'nin son çeyreğinde yüzde 21,2'ye düşse de yüzde 7,3 olan AB ortalamasından oldukça uzakta yer alıyor.

Genç işsizliği, yüzde 60'ın altına gerilese de yüzde 45 ile alarm verici bir seviyede devam ediyor.

427 BİN KİŞİNİN "BEYİN GÖÇÜ"

Yunanistan Merkez Bankası'nın 2016 tahminlerine göre, çoğunluğu 45 yaş altı ve üniversite mezunu yaklaşık 427 bin Yunanistan vatandaşı, umutlarını başka ülkelerde aramak üzere kriz döneminde ülkeyi terk etti. Her 10 gençten 7'sinin ise fırsat bulması halinde yurt dışında çalışmak istediği belirtiliyor. 

Ülkede kalan, işsizlerin yüzde 47'si ise yoksulluk ve sosyal dışlanmışlık riskiyle karşı karşıya.

Yunanistan'da yaşam şartları kriz döneminde önemli oranda etkilenen bir diğer kesim ise emekliler oldu.

"Kemer sıkma" önlemleri kapsamında defalarca maaş ve sosyal haklarında kesintiye gidilen emeklilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 40 eridiği belirtiliyor.



İlgili Konular Yunanistan Yunanistan'da kriz
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