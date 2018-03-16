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Rachel Corrie: Zulüm bizdense, ben bizden değilim
Rachel Corrie: Zulüm bizdense, ben bizden değilim

Filistin yanlısı aktivist ABD'li Rachel Corrie 15 sene önce bugün İsrail dozeri tarafından ezilerek öldürüldüğünde 24 yaşındaydı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2003 yılının 16 Mart’ına tekabül eden o günde, Amerika’dan Gazze şeridine gelip yıkılmak üzere olan bir ailenin evinin önünde İsrail askerlerinin kullandığı bir buldozerin önüne Filistinlilerin evleri yıkılmasın diye dikilip, üzerinden geçen dozerle hayatını kaybetti Rachel Corrie.

“Biliyorum, ‘Amerikalıyım’ demek bana utanç veriyor ama bana bu utancı yaşatanların ülkesinde utananların da olduğunu göstermek istiyorum sizlere…” diyordu bir yazısında Rachel; utanmanın, vicdanın, merhametin dininin ve milletinin olmadığını ispatlarcasına…

RACHEL CORRİE KİMDİR

ABD'li barış gönüllüsü ve Uluslararası Dayanışma Hareketi (International Solidarity Movement) üyesi Rachel Corrie, 10 Nisan 1979'da doğdu. Evergreen State College'de sanat dersleri alarak eğitim gördü. Üç yıl boyunca, gönüllü olarak, ruhsal bozukluğu olan hastalara haftalık ziyaretler yaptı, destek oldu. Yazar ve sanatçı olmak, barış için çalışmak gibi hedefleri olan Corrie, ABD'nin Irak'ı işgali üzerine, İsrail'in Gazze'de kıyıma girişeceği ve bunun ancak bölgedeki ilgiyi canlı tutmakla engellenebileceğini öngörerek, Gazze'ye uluslararası gözlemci olarak gitti.

Ardından, İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkması sırasında karşısına çıktığı bir buldozerin üzerine sürülmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

Hayatını kaybetmesinin sonrasında dünyanın birçok yerinde Rachel Corrie adına çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi, adına yazılan bir oyun, 2006 yılında Londra Playhouse Theatre'da sahnelendi. Rachel Corrie'nin, Filistin'de iken annesine yazdığı bir mektupta oradaki yıkımı ve zulmü şu ifadelerle ifade etmişti:

"Dünyada böyle bir zulmün kıyamet koparmadan gerçekleştirilebileceğine inanamıyorum. Canımı yakıyor, geçmişte de yaktığı gibi, dünyanın böyle korkunç bir hale gelmesine göz yumuşumuza tanıklık etmek.''

Rachel Corrie'nin hatırasına atfen 12 Mayıs 2010'da Özgür Gazze Hareketi'ne ait gemiye MV Rachel Corrie adı verildi.

10 YAŞINDAYKEN ‘BURADAYIM’ DEMİŞTİ

Rachel Corrie, 1989 yılında çekilen görüntülerde, daha küçük bir çocukken bile insanlığın maruz kaldığı tehditlere ne kadar duyarlı olduğunu gösteren bir konuşma yapıyor.

10 yaşında beşinci sınıf öğrencisiyken ABD'de Olympia Washington okulunda konuşan Rachel Corrie, dünyadaki çocuk ve yoksul ölümlerinden ve bunların önlenebileceğinden bahsediyor.

Rachel Corrie konuşmasında şunları söylüyor:

''Diğer çocuklar için buradayım. Buradayım çünkü umursuyorum. Buradayım çünkü dünyanın her yerinde acı çeken çocuklar var ve her gün 40 bin kişi açlıktan ölüyor. Şunu anlamamız gerekiyor ki çevremizde yoksul insanlar var ama biz onları görmezden geliyoruz. Bilmeliyiz ki bu ölümler engellenebilir. Anlamalıyız ki üçüncü dünya ülkelerindeki çocuklar da tıpkı bizim gibi düşünür, endişelenir, gülümser ve ağlar. Bizim düşlerimizi görürler, biz de onlarınkini... Anlamalıyız ki onlar biziz, biz de onlar...

Benim hayalim 2000 yılına kadar açlığı sona erdirmek. Benim hayalim yoksullara bir şans vermek. Benim hayalim her gün ölen 40 bin insanı kurtarmak. Eğer hep birlikte çalışırsak bunu başarabiliriz.''

 



İlgili Konular Rachel Corrie israil filistin
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