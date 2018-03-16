Almanya'dan Özbekistan'ın sağlık sektörüne kredi

Almanya merkezli KfW Kalkınma Bankası Özbekistan'ın sağlık hizmetlerine destek kapsamında 9 milyon dolarlık kredi vereceğini duyurdu.
Anlaşma 14 Mart günü Devlet Yatırım Kurulu Başkan Yardımcısı Şukrat Vafayev, KfW Kalkınma Bankası'nın Asya Sağlık Bölümü Başkanı Amelie D'Souza ve proje müdürü Andrea Greikar tarafından imzalandı.
Özbekistan Devlet Yatırım Kurulu'nun aktardığına göre kredi sağlık sektöründe tıbbi ekipmanların alımına, tıbbi atıkların yönetimine, standartizasyonun sağlanmasına ve finansal yönetime harcanacak. Bu kredilerle beraber Özbekistan bölge ülkeleri arasında sağlık alanında öncü bir konuma gelmek istiyor.
Geçtiğimiz haftalarda Kırgızistan'ın güney bölgelerinden olan Batken bölgesindeki birçok Kırgız vatandaşının tedavi için Özbekistan'a gittiği öğrenilmişti. Çok sayıda Kırgız vatandaşı Özbekistan hastanelerin daha ucuz ve kaliteli olduğu gerekçesini göstererek sınır bölgelerindeki Özbek hastanelerine başvuruyor.
Kaynak: QHA
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