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İslam Kalkınma Bankası, Afrika'da 100 bin kişiye 'ışık' olacak
İslam Kalkınma Bankası, Afrika'da 100 bin kişiye 'ışık' olacak

İslam Kalkınma Bankası, ayıracağı 30 milyon dolarlık kaynakla 12 Afrika ülkesinde 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İslam Kalkınma Bankasının (İKB) Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD), Önlenebilir Körlükle Mücadele projesi kapsamında 30 milyon dolarlık fon oluşturarak 12 Afrika ülkesinde 100 bin katarakt hastasına "ışık" olacak.

İKB’den yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerde yoksulluğun azaltılmasına yönelik çalışmalar yapan ISFD'nin İKB üyesi ülkeler olan Burkina Faso, Çad, Gine, Fildişi Sahili, Cibuti, Komorlar, Gine Bissau, Moritanya, Mali, Mozambik, Nijer ve Togo'da Önlenebilir Körlükle Mücadele'nin ikinci aşaması çerçevesinde 2022'ye kadar çalışmalar yapacağı belirtildi.

Önlenebilir Körlükle Mücadele’nin ilk aşamasında 2008-2015 arasında 8 Afrika ülkesinde 244 bin insana göz muayenesi yapıldığını ve 49 bin katarakt ameliyatının gerçekleştirildiği ifade edildi.

Söz konusu mücadelenin ikinci aşaması için 19-20 Mart’ta İstanbul’da 32 farklı hükümet ve sivil toplam toplum kuruluşlarının katılımıyla bir koordinasyon toplantısının yapılacağı, resmi olarak ise 1-5 Nisan’da Tunus'ta İKB'nin 43. Genel Kurulunda başlatılmasının planlandığı bildirildi.

Türkiye'den İHH İnsani Yardım Vakfı, Suudi Arabistan'tan Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı (PBU), Mısır Kalkınma İçin İşbirliği Ajansı (EAPD), Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA) ve Afrika'nın Ekonomik Kalkınması için Arap Bankası (BADEA) söz konusu projede iş birliği yaptığı kaydedildi.

Açıklama da görüşlerine yer verilen, Kalkınma İçin İslam Dayanışma Fonu Genel Müdürü Waleed Al Wohaib, söz konusu iş birliğinin ISFD'nin, hayat kurtarma ve görme kaybına yol açan hastalıklara son vermeye yönelik uzun vadeli vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti.

Bu sağlık projesi ile yaklaşık 100 bin katarakt ameliyatı gerçekleştirmeyi planladıklarını vurgulayan Al Wohaib, "Bu projeyle 12 Afrika ülkesinde kapsamlı, erişilebilir ve sürdürülebilir göz bakımı hizmetleri sunmayı planladık. Bununla birlikte, önümüzdeki 5 yıl içinde, önlenebilir hastalıkların ilerlemesini durdurmak için yeni girişimler ve stratejiler gerçekleştireceğiz. Bu konuda misyonumuzu yerine getirmek için kapasitemizi artıracağız." ifadesini kullandı.

KATARAKT HASTALIĞI TEDAVİSİNİN MALİYETİ 77 DOLAR

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Afrika'da nüfusun yüzde 1'e denk gelen 12 milyon kişi göz bebeğinin arkasında bulunan ve görmeyi sağlayan doğal göz merceğinin saydamlığını kaybederek matlaşması olarak tanımlanan katarakt hastası olarak hayatlarını sürdürüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı'na göre de bir katarakt hastalığı tedavisinin maliyeti de 77 dolara (300 liraya) denk geliyor.

Katarakt hastalığı, yaşın yanı sıra yetersiz beslenme, sıcak hava, uzun süre şiddetli ışığa maruz kalma sebeplerle Afrika'da yaygın biçimde görülüyor. Kıta da göz doktoru sayısının yetersizliği ve maddi imkansızlıklar nedeniyle milyonlarca insan ameliyat olamadığı için görme yeteneğini yitiriyor ve yaşamını başkalarına bağımlı bir şekilde devam ettiriyor.

ISFD, İKB üyesi yoksul ülkelerde büyümeyi teşvik ederek yoksulluğu azaltmaya, beşeri kalkınma, tarım ve kırsal kalkınma, temel altyapı ve mikro işletmeler üzerine odaklanmak için 2007’de kuruldu. Fonun hedeflenen bütçesi 10 milyar dolar.



İlgili Konular İKB İslam kalkınma Bankası afrika
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