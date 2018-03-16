12:26, 16 Mart 2018 Cuma

'SeÃ§im Ä°ttifakÄ±' Kanunu yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi... Ä°ÅŸte detaylar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanÂ tarafÄ±ndan onaylanan 7102 sayÄ±lÄ± "SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun"Â Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

SeÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemeyi de iÃ§eren 26 maddelik kanuna gÃ¶re, siyasi partilerin seÃ§imlerde baÅŸka bir siyasi partiyi destekleme kararÄ± almalarÄ±nÄ± yasaklayan hÃ¼kÃ¼m kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, Siyasi Partiler Kanunu'nun, "Siyasi partiler, tÃ¼zÃ¼k ve programlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyette bulunamayacaklarÄ± gibi seÃ§imlerde baÅŸka bir partiyi destekleme kararÄ± da alamazlar." hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ iÃ§eren 90. maddesinin 2. fÄ±krasÄ±, "Siyasi partiler, tÃ¼zÃ¼k ve programlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda faaliyette bulunamazlar." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Kanunla, siyasi partilerin ittifak yaparak milletvekili seÃ§imine katÄ±lmalarÄ±na imkan tanÄ±ndÄ±. Buna gÃ¶re, seÃ§imlere katÄ±lma yeterliliÄŸi taÅŸÄ±yan siyasi partiler, ittifak yaparak seÃ§ime katÄ±labilecek. Ä°ttifak yapan partiler kendi aday listelerini verecek.

Ä°ttifak yaparak seÃ§ime katÄ±lma kararÄ± alan siyasi partiler, seÃ§imin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihinden itibaren en geÃ§ 7 gÃ¼n iÃ§inde, genel baÅŸkanlarÄ±n imzalarÄ±nÄ± ihtiva eden ittifak protokolÃ¼nÃ¼, YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna (YSK) teslim edecek.

Aday listelerinin teslim edilmesi iÃ§in belirlenen tarihten iki gÃ¼n Ã¶ncesine kadar, aynÄ± usulle ittifak protokolÃ¼nde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±labilecek. Ä°ttifak protokolÃ¼nde; siyasi partilerce belirlenmesi halinde, ittifak unvanÄ± ve kanunlara aykÄ±rÄ± olmayan diÄŸer hususlar yer alacak. Siyasi partiler, aday listelerinin teslim edilmesi iÃ§in belirlenen tarihten Ã¼Ã§ gÃ¼n Ã¶ncesine kadar, YSK'ye bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeÃ§ebilecek.

Bu durum, YSK tarafÄ±ndan aynÄ± ittifak iÃ§erisindeki diÄŸer siyasi partilere derhal bildirilecek. VazgeÃ§me halinde, ittifak diÄŸer partiler arasÄ±nda devam edecek. Ä°ttifaktan vazgeÃ§menin bildirilmesini takip eden gÃ¼n saat 17.00'ye kadar, ittifak iÃ§erisindeki diÄŸer siyasi partiler ittifak protokolÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirebilecek veya ittifaktan vazgeÃ§ebilecek.

USUL VE ESASLARI YSK BELÄ°RLEYECEK

Bu hÃ¼kmÃ¼n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin diÄŸer hususlar, YSK tarafÄ±ndan belirlenecek.

SeÃ§imlere katÄ±lma yeterliliÄŸi taÅŸÄ±yan siyasi partinin seÃ§ime katÄ±lmamasÄ± halinde, bu partinin Ã¼yesi, kendisinin ve Ã¼yesi olduÄŸu siyasi partinin yazÄ±lÄ± muvafakati alÄ±narak, baÅŸka bir siyasi parti tarafÄ±ndan aday gÃ¶sterilebilecek.

Ä°ttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilecek ve oy pusulasÄ±nda yan yana yer alacak.

Bu partilerin ittifak iÃ§erisindeki sÄ±ralarÄ± da kurayla belirlenecek. Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde; kÄ±sa kenarÄ± iki santimetre, uzun kenarÄ± bu partilerin sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n geniÅŸliÄŸi ile sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n aralÄ±ÄŸÄ± toplamÄ± kadar olan, dikdÃ¶rtgen ÅŸeklinde ittifak unvanÄ±nÄ±n yer alacaÄŸÄ± ortak bir bÃ¶lÃ¼m bulunacak.

Ä°ttifakÄ±n unvanÄ± yoksa, ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yalnÄ±z "Ä°TTÄ°FAK" ibaresi yazÄ±lacak. UnvanÄ± olmayan ittifakÄ±n birden fazla olmasÄ± halinde, bunlar baÅŸvuru sÄ±rasÄ±na gÃ¶re numaralandÄ±rÄ±lacak. Ä°ttifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile aralarÄ±ndaki boÅŸluk dahil, ittifak yapan siyasi partilerin sÃ¼tunlarÄ±nÄ±n tamamÄ± ittifak alanÄ± olacak.

Kanunla, Milletvekili SeÃ§imi Kanunu'nun, "Bir seÃ§im Ã§evresinde seÃ§ime katÄ±lan siyasi partinin almÄ±ÅŸ olduÄŸu geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ±, siyasi partinin o seÃ§im Ã§evresinde almÄ±ÅŸ olduÄŸu geÃ§erli oyu gÃ¶sterir." hÃ¼kmÃ¼nÃ¼ iÃ§eren maddesine ilave yapÄ±ldÄ±.

Buna gÃ¶re, aynÄ± ittifak iÃ§erisindeki siyasi partilerin her birinin geÃ§erli oyu; ittifakÄ± oluÅŸturan siyasi partilerin o seÃ§im Ã§evresinde tek baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± oy sayÄ±sÄ±na, ittifakÄ±n ortak oylarÄ±ndan gelen payÄ±n ilave edilmesiyle elde edilecek.

Ä°ttifak yapan her bir partiye ortak oylardan gelen pay; ittifak yapan siyasi partilerin tek baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± oyun bu partilerin toplam oyuna bÃ¶lÃ¼nmesiyle elde edilen katsayÄ±nÄ±n ittifakÄ±n ortak oyu ile Ã§arpÄ±mÄ± sonucu elde edilecek.

Ä°TTÄ°FAK YAPAN PARTÄ°LER Ä°Ã‡Ä°N BARAJ HESAPLAMASI YAPILMAYACAK

Kanunla Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ittifak mÃ¼essesesine uyum amacÄ±yla, Milletvekili SeÃ§imi Kanunu'nda dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.

Ä°ttifak yapan siyasi partilerin aldÄ±klarÄ± geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u geÃ§mesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajÄ± geÃ§miÅŸ sayÄ±lacak.

SeÃ§im ittifakÄ± yapÄ±lmasÄ± halinde, yÃ¼zde 10'luk barajÄ±n hesaplanmasÄ±nda ittifak yapan siyasi partilerin aldÄ±klarÄ± geÃ§erli oylarÄ±n toplamÄ± esas alÄ±nacak, bu siyasi partiler iÃ§in ayrÄ±ca baraj hesaplamasÄ± yapÄ±lmayacak.

Kanunla, dahil olduÄŸu ittifak yÃ¼zde 10 barajÄ±nÄ± aÅŸan siyasi partilerin Ã§Ä±karacaÄŸÄ± milletvekillerinin tahsis usulÃ¼ dÃ¼zenlendi.

Ä°ttifakÄ±n elde edeceÄŸi milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda, ittifak yapan siyasi partilerin toplam oyu esas alÄ±nacak.

Ä°ttifakÄ±n elde ettiÄŸi toplam milletvekili sayÄ±sÄ±, ittifak yapan siyasi partiler arasÄ±nda her birinin aldÄ±ÄŸÄ± geÃ§erli oy sayÄ±sÄ± esas alÄ±narak bu dÃ¼zenlemedeki usule gÃ¶re paylaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

OY PUSULALARI AYNI ZARFA KONULACAK

Kanunla; belediye, il genel meclisi Ã¼yeliÄŸi ve muhtarlÄ±k seÃ§imlerinde oy pusulalarÄ±nÄ±n farklÄ± zarflara konulmasÄ±nÄ±n, seÃ§menlerce baÅŸka seÃ§im tÃ¼rÃ¼ne ait oy pusulalarÄ±nÄ±n sehven farklÄ± zarflara konulmasÄ± veya zarfÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ± sandÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na ve bunun da oylarÄ±n geÃ§ersiz sayÄ±lmasÄ±na sebebiyet vermesi nedeniyle dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.

Belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi Ã¼yeliÄŸi, il genel meclisi Ã¼yeliÄŸi ve muhtarlÄ±k seÃ§imlerinde oy pusulalarÄ± aynÄ± zarfa konulacak. Ancak seÃ§im bÃ¶lgelerinin birleÅŸtirilmesine karar verilmesi halinde, muhtarlÄ±k seÃ§iminde oy pusulasÄ± ayrÄ± zarfa konulacak ve bu zarf ayrÄ± sandÄ±ÄŸa atÄ±lacak.

SeÃ§men kÃ¼tÃ¼kleri "yerleÅŸim yeri adresi" bilgileri esas alÄ±narak dÃ¼zenlenecek. BÃ¶ylece, seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n oluÅŸturulmasÄ±nda sadece yerleÅŸim yeri esas alÄ±nacak, askÄ± sÃ¼resi iÃ§inde, yerleÅŸim yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi imkanÄ± mevcut uygulamada olduÄŸu gibi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek.

Kanunla, ilgili kanunda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sebebiyle, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ve seÃ§men listelerinin oluÅŸturulmasÄ±nda ortaya Ã§Ä±kabilecek tereddÃ¼tleri gidermek maksadÄ±yla, SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±ndaki Kanun'da deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Buna gÃ¶re, yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ve seÃ§men listeleri "yerleÅŸim yeri adresi" bilgileri esas alÄ±narak dÃ¼zenlenecek. BÃ¶ylece yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n oluÅŸturulmasÄ±nda sadece yerleÅŸim yeri esas alÄ±nacak; askÄ± sÃ¼resi iÃ§inde, yerleÅŸim yeri deÄŸiÅŸikliÄŸi imkanÄ± mevcut uygulamada olduÄŸu gibi devam ettirilecek.

Kanunla, SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±nda Kanun'da yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len deÄŸiÅŸiklikle "sandÄ±k alanÄ±" uygulamasÄ±ndan vazgeÃ§ilmesine baÄŸlÄ± olarak, bazÄ± maddelerde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Kanunda yer alan "sandÄ±k alanÄ±" ibareleri "sandÄ±k Ã§evresi" olarak, milletvekili seÃ§ilebilmek iÃ§in aranan "askerlik hizmetini yapmÄ±ÅŸ olma" ÅŸartÄ± ise "askerlikle iliÅŸiÄŸi olmama" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

MAHALLÄ° SEÃ‡Ä°MLERDE DE SEÃ‡Ä°LME YAÅžI 18 OLACAK

Kanunla, mahalli idare organlarÄ± iÃ§in seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18'e indirilmesi sebebiyle ilgili kanunda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece, askerlik Ã§aÄŸÄ±na gelmemiÅŸ olanlar ile askerlik hizmeti ertelenmiÅŸ olanlar da milletvekili, belediye baÅŸkanÄ±, il genel meclisi Ã¼yesi, muhtar ve ihtiyar meclisi veya heyeti Ã¼yesi seÃ§ilebilecek.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle milletvekili seÃ§ilme yaÅŸÄ±nÄ±n 18 olarak dÃ¼zenlenmesi nazara alÄ±narak, mahalli idare organlarÄ± seÃ§imlerinde de 25 olan seÃ§ilme yaÅŸÄ± 18 olarak belirlendi.

AYNI BÄ°NADA OTURAN SEÃ‡MENLER FARKLI SANDIK BÃ–LGELERÄ°NE KAYDEDÄ°LEBÄ°LECEK

YapÄ±lan bir baÅŸka dÃ¼zenlemeyle aynÄ± binada oturan seÃ§menler, hane bÃ¼tÃ¼nlÃ¼klerinin korunmasÄ± ve aynÄ± seÃ§im bÃ¶lgesinde kalmalarÄ± ÅŸartÄ±yla, farklÄ± sandÄ±k bÃ¶lgelerine kaydedilebilecek.

Kanunla birlikte YSK'nin gÃ¶rev ve yetkilerine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeler de yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, YSK'nin gÃ¶rev ve yetkileri arasÄ±na ÅŸunlar ilave edildi:

- SeÃ§im tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re sandÄ±k bÃ¶lgesi seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± belirlemek.

- SeÃ§im gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan gerekli gÃ¶rÃ¼lmesi durumunda, vali veya il seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n oy verme gÃ¼nÃ¼nden en geÃ§ bir ay Ã¶nce talepte bulunmasÄ± halinde, o yerdeki sandÄ±klarÄ±n en yakÄ±n seÃ§im bÃ¶lgelerine taÅŸÄ±nmasÄ±na, sandÄ±k bÃ¶lgelerinin birleÅŸtirilmesine, muhtarlÄ±k seÃ§imleri hariÃ§ olmak Ã¼zere seÃ§im bÃ¶lgelerinin birleÅŸtirilmesi ile seÃ§men listelerinin karma ÅŸekilde dÃ¼zenlenmesine ve bu hususlarÄ±n ilanÄ±na karar vermek.

- HastalÄ±ÄŸÄ± veya engeli sebebiyle yataÄŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan seÃ§menlerin, muhtarlÄ±k seÃ§imleri hariÃ§, oy kullanmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in seyyar sandÄ±k kurulu kurulmasÄ±na, oy kullanÄ±lmasÄ±na, sayÄ±m ve dÃ¶kÃ¼m ile birleÅŸtirme iÅŸlemlerine iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± belirlemek.

SANDIK KURULU BAÅžKANININ BELÄ°RLENMESÄ°

SeÃ§imlerin Temel HÃ¼kÃ¼mleri ve SeÃ§men KÃ¼tÃ¼kleri HakkÄ±ndaki Kanunu'nun "SandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n seÃ§imi" baÅŸlÄ±klÄ± maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "SandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n belirlenmesi" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

Buna gÃ¶re, ilÃ§ede gÃ¶rev yapan tÃ¼m kamu gÃ¶revlilerinin listesi, mÃ¼lki amir tarafÄ±ndan yerleÅŸim yeri adresleri esas alÄ±nmak suretiyle ilgili ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanlÄ±klarÄ±na gÃ¶nderilecek. Ä°lÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±, bu kamu gÃ¶revlileri arasÄ±ndan ihtiyaÃ§ duyulan sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n iki katÄ± kamu gÃ¶revlisini ad Ã§ekmeyle tespit edecek ve bu kiÅŸiler arasÄ±ndan mani hali bulunmayanlarÄ± sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ± olarak belirleyecek.

SandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶reve gelmemesi halinde, kamu gÃ¶revlileri arasÄ±ndan belirlenen Ã¼ye, bu Ã¼yenin de bulunmamasÄ± durumunda en yaÅŸlÄ± Ã¼ye kurula baÅŸkanlÄ±k edecek.

Ä°lÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±, sandÄ±k kurulunun kalan bir asÄ±l ve bir yedek Ã¼yesini belirlemek iÃ§in Ã¶nce, sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ± olarak belirlenmeyenler arasÄ±ndan, ihtiyaÃ§ duyulan sandÄ±k kurulu Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n iki katÄ± kamu gÃ¶revlisini ad Ã§ekmeyle tespit edecek. Bu kiÅŸilerden mani hali bulunmayanlarÄ± sandÄ±k kurulu asÄ±l ve yedek Ã¼yesi olarak belirleyecek.

ZARF VE SANDIK AÄžZI EBATLARINI YSK BELÄ°RLEYECEKÂ

Birlikte yapÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§imlerinde oy pusulalarÄ± aynÄ± zarfa konulacak.

SeÃ§imlerde kullanÄ±lacak kabinler, oy vermenin gizliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde yaptÄ±rÄ±lacak. Kabinlerin Ã¶lÃ§Ã¼ ve standartlarÄ± YSK tarafÄ±ndan belirlenecek.

Mahalli idare organlarÄ± seÃ§imlerinde oy pusulalarÄ±nÄ±n aynÄ± zarfa konulmasÄ± ve birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§imlerinde de oy pusulalarÄ±nÄ±n aynÄ± zarfa konulmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nden, oy sandÄ±klarÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerinde zarflarÄ±n atÄ±lmasÄ± iÃ§in bulunan aÃ§Ä±klÄ±ÄŸa iliÅŸkin "Boyu 25, eni 1 santimetre ebatlarÄ±nda" ibaresi, kanundan Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Bu aÃ§Ä±klÄ±k, YSK tarafÄ±ndan belirlenecek.

ZarflarÄ±n ebatlarÄ±nÄ±n da kanunda belirlenmesinden vazgeÃ§iliyor, bu konuda da yetki YSK'de olacak.

Oy zarflarÄ±, Ã¶n yÃ¼zÃ¼nÃ¼n sol Ã¼st kÃ¶ÅŸesinde "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu" amblemi yer alacak ÅŸekilde YSK filigranlÄ± kaÄŸÄ±ttan hazÄ±rlatÄ±lacak.

SANDIK Ã‡EVRESÄ° YENÄ°DEN TANIMLANDI

Kanunla, sandÄ±k alanÄ± ve sandÄ±k Ã§evresinin Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir alanÄ± kapsamasÄ±nÄ±n, uygulamada sandÄ±k kurullarÄ±yla kolluk gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda ihtilafa ve yetki karmaÅŸasÄ±na neden olmasÄ± nedeniyle, sandÄ±k alanÄ± uygulamasÄ±ndan vazgeÃ§ilerek, sandÄ±k Ã§evresi yeniden tanÄ±mlandÄ±.

SandÄ±k Ã§evresine iliÅŸkin tanÄ±m; "Oy sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n konulduÄŸu ve sandÄ±k kurulunun gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± oda, bÃ¶lÃ¼m veya bu amaÃ§la oluÅŸturulan yer" olarak belirtildi.

SANDIK Ã‡EVRESÄ°NE KOLLUK GÃœÃ‡LERÄ°NÄ° Ã‡AÄžIRMA

Mevcut dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, kolluk gÃ¼Ã§leri, sandÄ±k Ã§evresine sadece sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ± veya Ã¼yelerden birinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine gelebiliyorken; kanun, seÃ§menlerin ihbarÄ± Ã¼zerine de kolluk gÃ¼Ã§lerinin sandÄ±k Ã§evresine gelebilmelerini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

SandÄ±k Ã§evresinde, cebir, ÅŸiddet veya tehdit kullanarak sandÄ±k baÅŸÄ± dÃ¼zenini bozmaya kalkÄ±ÅŸanlar, sandÄ±k kurulu baÅŸkanÄ± veya Ã¼yelerinden biri tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§aÄŸrÄ± ya da seÃ§menlerin ihbarÄ± Ã¼zerine gelen kolluk gÃ¼Ã§lerince derhal sandÄ±k Ã§evresinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lacak ve gerekli yasal iÅŸlem yapÄ±lacak. SeÃ§menlerce ihbar, o yer kolluk gÃ¼Ã§lerine ÅŸahsen yapÄ±lacak.

SandÄ±k Ã§evresine gelen kolluk gÃ¼Ã§leri, baÅŸkanÄ±n talebine veya kurulun kararÄ±na uymak zorunda olacak; Ã§aÄŸrÄ± veya ihbar sebebi ortadan kalkÄ±nca sandÄ±k Ã§evresinden ayrÄ±lacak.

SeÃ§imin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamakla gÃ¶revli kolluk gÃ¼Ã§leri hariÃ§, Ã¶zel gÃ¼venlik gÃ¶revlileri ve belediye zabÄ±talarÄ± gibi gÃ¶revliler de dahil olmak Ã¼zere resmi Ã¼niforma ve silah taÅŸÄ±yan kiÅŸiler, sandÄ±ÄŸÄ±n konulduÄŸu bina, yapÄ± ve bunlarÄ±n mÃ¼ÅŸtemilatÄ±na giremeyecek.

SandÄ±ÄŸÄ±n konulduÄŸu bina, yapÄ± ve bunlarÄ±n mÃ¼ÅŸtemilatÄ±nda hiÃ§ kimse, baÅŸkalarÄ±nÄ±n gÃ¶rebileceÄŸi ÅŸekilde bir siyasi parti veya adaya ait rozet, amblem veya benzeri iÅŸaretler ya da propaganda amaÃ§lÄ± yayÄ±nlar taÅŸÄ±yamayacak; yazÄ±lÄ±, sÃ¶zlÃ¼ veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ propaganda yapamayacak. Bunlara uymayan kiÅŸiler kolluk gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lacak.

Ä°lÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±, sandÄ±k Ã§evresinde, sandÄ±k baÅŸÄ± iÅŸ ve iÅŸlemlerinin dÃ¼zen iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesini ve sandÄ±ÄŸÄ±n konulduÄŸu bina, yapÄ± ve bunlarÄ±n mÃ¼ÅŸtemilatÄ±nda gÃ¼venliÄŸi ve kanunda Ã¶ngÃ¶rÃ¼len yasaklara uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak tedbirleri alacak; seÃ§menin ve bu yerlerde bulunma hakkÄ±na sahip diÄŸer kiÅŸilerin buralara serbestÃ§e girmesini engelleyen veya gÃ¼Ã§leÅŸtiren her tÃ¼rlÃ¼ hareketi Ã¶nleyecek.

Bu kapsamda, ilÃ§e seÃ§im kurulu baÅŸkanÄ±nca verilen talimatlara sandÄ±k kurullarÄ±, mÃ¼lki ve idari makamlar uymak zorunda olacak.

OY PUSULALARININ SAYIM VE DÃ–KÃœMÃœ

Ãœzerinde sandÄ±k kurulu mÃ¼hrÃ¼ bulunmamasÄ±na raÄŸmen TÃ¼rkiye Cumhuriyeti YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu filigranÄ±, amblemi ve ilÃ§e seÃ§im kurulu mÃ¼hrÃ¼ bulunan zarflar ile Ã¼zerinde leke veya Ã§izik bulunsa dahi bunun Ã¶zel iÅŸaret koymak amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesin olarak anlaÅŸÄ±lamayan zarflar geÃ§erli sayÄ±lacak.

SayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde siyasi parti ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylara ayrÄ±lan sÃ¼tunlardan sonra ittifakÄ±n ortak oylarÄ± iÃ§in sÃ¼tun ayrÄ±lacak.

AynÄ± zarf iÃ§inde birden fazla oy kullanÄ±lan seÃ§imlerde, zarfÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kan oy pusulalarÄ± okunmadan Ã¶nce, seÃ§im tÃ¼rÃ¼ne gÃ¶re ters Ã§evrilerek tasnif edilip masanÄ±n Ã¼zerine konulacak.

Birlikte yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ve milletvekili seÃ§imlerinde, Ã¶nce CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imine ait oy pusulalarÄ±nÄ±n sayÄ±m ve dÃ¶kÃ¼mÃ¼ yapÄ±lacak.

Mahalli idare organlarÄ± seÃ§imlerinde, bÃ¼yÃ¼kÅŸehirlerde, sÄ±rasÄ±yla bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi Ã¼yeliÄŸi ve muhtarlÄ±k; diÄŸer illerde sÄ±rasÄ±yla belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, belediye meclisi Ã¼yeliÄŸi, il genel meclisi Ã¼yeliÄŸi ve muhtarlÄ±k, seÃ§imlerine ait oy pusulalarÄ±nÄ±n sayÄ±m ve dÃ¶kÃ¼mÃ¼ yapÄ±lacak.

OYLARIN GEÃ‡ERLÄ°LÄ°ÄžÄ°

Ä°ttifak alanÄ± iÃ§erisinde, "Evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n; bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana; hem bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana hem de ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne; ittifak unvanÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne taÅŸacak ÅŸekilde bir siyasi partiye ayrÄ±lan alana basÄ±lmasÄ± halinde, bu oy pusulalarÄ± geÃ§erli kabul edilecek ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sÃ¼tununa iÅŸaretlenecek.

Bu haller dÄ±ÅŸÄ±nda, yalnÄ±z ittifak alanÄ± iÃ§erisine "Evet" mÃ¼hrÃ¼nÃ¼n basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± her durumda, bu oy pusulalarÄ± da geÃ§erli kabul edilecek ve sayÄ±m dÃ¶kÃ¼m cetvelinde ittifakÄ±n ortak oylarÄ± sÃ¼tununa rakamlar birden baÅŸlamak Ã¼zere, sÄ±rasÄ±na gÃ¶re Ã§izilmek suretiyle, ayrÄ± ayrÄ± iÅŸaretlenecek.

Yetkili seÃ§im kurullarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen, filigranÄ± bulunan ve sandÄ±k kurullarÄ±nÄ±n ihmali sonucu arkasÄ± mÃ¼hÃ¼rlenmeyen oy pusulalarÄ± da geÃ§erli sayÄ±lacak.

SandÄ±k sonuÃ§ tutanaÄŸÄ±nda, ittifaklarÄ±n her birinin aldÄ±ÄŸÄ± ortak oylarÄ±n sayÄ±sÄ± ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶sterilecek.

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