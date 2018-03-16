12:49, 16 Mart 2018 Cuma

TSK, Afrin halkÄ±na havadan bildiri attÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hudutlar ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ Afrin'deÂ PYD/YPG/PKK/KCKÂ veÂ DEAÅžÂ mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ halkÄ± terÃ¶ristlerin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan harekat sÃ¼rÃ¼yor.

GenelkurmayÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, hudutlar ve bÃ¶lgede gÃ¼venlik ve istikrarÄ± saÄŸlamak, Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±ndakiÂ Afrin'deÂ PYD/YPG/PKK/KCKÂ veÂ DEAÅžÂ mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, dost ve kardeÅŸ halkÄ± terÃ¶ristlerin baskÄ± ve zulmÃ¼nden kurtarmak amacÄ±yla 20 Ocak'ta baÅŸlatÄ±lan harekat sÃ¼rÃ¼yor.

HarekatÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 3530 oldu.

2 KÃ–Y VE STRATEJÄ°K 2 TEPE ELE GEÃ‡Ä°RÄ°LDÄ°

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, TSK ve Ã–SO, Afrin'in gÃ¼neyindeki Cinderes beldesine baÄŸlÄ± YukarÄ± Meski ve AÅŸaÄŸÄ± Meski kÃ¶yleri ile stratejik Ã¶neme sahip 524 ve 544 rakÄ±mlÄ± tepeleri YPG/PKK-DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±rdÄ±.

TSK ve Ã–SO'nun harekatta kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lge sayÄ±sÄ± 210'u kÃ¶y ve 43'i kritik nokta olmak Ã¼zere 253'e ulaÅŸtÄ±.Â

Afrin ilÃ§e merkezi etrafÄ±ndaki kuÅŸatmayÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±ran birlikler, Kafer Ã‡il'i alarak merkeze ait dÄ±ÅŸ mahallelerin 600 metre yakÄ±nÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Afrin ilÃ§e merkezini kuÅŸatan TSK ve Ã–SO, buradan gÃ¼neye gitmek isteyen sivillere ise gÃ¼venli geÃ§iÅŸ imkanÄ± veren bir koridoru aÃ§Ä±k tutuyor.

TSK'DAN AFRÄ°N HALKINA Ã‡AÄžRI

Ã–te yandan TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Afrin halkÄ±na yÃ¶nelik iki dilde hazÄ±rlanan bildirileri havadan attÄ±.

TSK'nin sosyal medya hesabÄ±ndan da paylaÅŸÄ±lan ve "Afrinli KardeÅŸlerimiz" hitabÄ±yla baÅŸlayan bildiride, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"PKK/PYD/YPG/DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri yÄ±llardÄ±r size ve bize maddi ve manevi zararlar veriyor. Sizleri evinizden, yurdunuzdan, sevdiklerinizden mahrum ettiler. TerÃ¶ristlere 'dur' demenin zamanÄ± geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleridir. TerÃ¶ristlerden, terÃ¶rist mevzi ve barÄ±naklarÄ±ndan uzak durun. Sizi ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ± kalkan olarak kullanmalarÄ±na izin vermeyin. Afrin'den ayrÄ±lmak isteyenler, TSK'nÄ±n garantisi altÄ±nda olacaklardÄ±r. TerÃ¶ristler tarafÄ±ndan zorla silah altÄ±na alÄ±nanlar, sizler de en kÄ±sa zamanda silahlarÄ±nÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±n, evlerinize dÃ¶nÃ¼n. TRT Radyosunu dinleyin."

"SANA UZATTIÄžIMIZ ELE GÃœVEN"

TSK'nin, Afrin'deki terÃ¶ristlere "teslim olun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduÄŸu diÄŸer bildiriye ise "TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ iÃ§inde yer alanlar" ifadesiyle baÅŸlandÄ±.

Bildiride ÅŸunlara yer verildi:

"TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri barÄ±ÅŸ, huzur ve gÃ¼ven getirmek iÃ§in Afrin'dedir. Seni asÄ±lsÄ±z ve boÅŸ vaatlerle kandÄ±ranlarÄ±n oyununa gelme, aldanma. Seni Ã¶ne sÃ¼renler Afrin'den kaÃ§Ä±yor, en gÃ¼venli, en iyi ÅŸartlarda yaÅŸamaya devam ediyor. Seni kullanan eli kanlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden uzak dur. Sana uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ele gÃ¼ven. TÃ¼rkiye'nin adaletine gÃ¼ven. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine gÃ¼ven. Gel teslim ol. Afrin'de huzur ve barÄ±ÅŸ dolu bir gelecek seni bekliyor."

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