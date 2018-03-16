13:02, 16 Mart 2018 Cuma

Doğu Guta'da pazar yerine saldırı: Çok sayıda ölü var





Doğu Guta'da sivillere yönelik saldırıların devam etmesi sonucu, pazar yerine düzenlenen saldırıda 40 sivil hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Doğu Guta'nın Kefer Batna ilçesinde rejim ve destekçilerinin pazar yerine düzenlediği hava saldırısında en az 40 sivil hayatını kaybetti.

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