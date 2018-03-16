13:04, 16 Mart 2018 Cuma

Yunanistan'dan darbeci askerlerin üçüncü iade talebine ret





Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti.

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