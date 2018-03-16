14:37, 16 Mart 2018 Cuma

Ä°ngiltere'de, TÃ¼rklerin vize statÃ¼sÃ¼ deÄŸiÅŸiyor





Ä°ngiltere, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi sÃ¼resiz oturum hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Yeni sÃ¼resiz oturum verilecek kiÅŸiler farklÄ± bir vize statÃ¼sÃ¼ alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ankara AnlaÅŸmasÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi sÃ¼resiz oturum hakkÄ±nÄ± bugÃ¼n itibari ile kaldÄ±rdÄ±. ArtÄ±k sadece uzatma vizesi verilecek. Uzun zamandÄ±r beklenen oturum vizesi kararÄ± ile ilgili yeni geliÅŸme bugÃ¼n ilan edildi. Ä°ngiltere sÃ¼resiz oturum vereceÄŸi kiÅŸilere farklÄ± bir vize statÃ¼sÃ¼ uygulayacak. Yeni ÅŸartlarÄ±n bir kaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde netleÅŸmesi bekleniyor. Ankara anlaÅŸmasÄ±nda olmayan dil zorunluluÄŸunun yeni belirlenecek ÅŸartlarda yer alacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Londra muhabirimiz Osman Hulusi Boyraz'Ä±n bildirdiÄŸine gÃ¶re sÄ±nÄ±rsÄ±z vize bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Tier 1 ( giriÅŸimci) vizesi Ã¼zerinden verilecek. Bundaki bekleme sÃ¼resi Ankara anlaÅŸmasÄ±nÄ±n aksine 4 deÄŸil 5 yÄ±l. AyrÄ±ca dil sÄ±navÄ± ile Ä°ngiltereâ€™ye intibak olarak Ã§evirebileceÄŸimiz Life In UK sÄ±navÄ± zorunluluÄŸu var. Â Â

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