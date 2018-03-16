14:50, 16 Mart 2018 Cuma

AZERTAC YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Aslanov oldu





Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± (AZERTAC) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olarak atandÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kararÄ±yla, AZERTAC genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± oldu. Aliyev'in kararÄ±yla ayrÄ±ca DaÄŸbeyi Ä°smayÄ±lov ile Sevinc Abdullayeva da YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerine getirildi. Aliyev'in 2016'da imzaladÄ±ÄŸÄ± karar gereÄŸi AZERTAC'da tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmiÅŸ, kuruma kamu tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi statÃ¼sÃ¼ verilmiÅŸti. AralÄ±k 2017'de onaylanan tÃ¼zÃ¼k gereÄŸi AZERTAC, yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek. Â

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