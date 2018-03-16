AZERTAC YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Aslanov oldu

Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± (AZERTAC) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± olarak atandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev'in kararÄ±yla, AZERTAC genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± oldu.
Aliyev'in kararÄ±yla ayrÄ±ca DaÄŸbeyi Ä°smayÄ±lov ile Sevinc Abdullayeva da YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlerine getirildi.
Aliyev'in 2016'da imzaladÄ±ÄŸÄ± karar gereÄŸi AZERTAC'da tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸine gidilmiÅŸ, kuruma kamu tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸi statÃ¼sÃ¼ verilmiÅŸti.
AralÄ±k 2017'de onaylanan tÃ¼zÃ¼k gereÄŸi AZERTAC, yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan yÃ¶netilecek.
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BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
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Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±
Ä°ngiltere, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi sÃ¼resiz oturum hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Yeni sÃ¼resiz oturum verilecek kiÅŸiler farklÄ± bir vize statÃ¼sÃ¼ alacak