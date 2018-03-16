14:54, 16 Mart 2018 Cuma

MÄ±sÄ±r'Ä±n seÃ§im maratonu resmen baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ve YarÄ±n Partisi BaÅŸkanÄ± Musa Mustafa Musa yarÄ±ÅŸÄ±yor ancak, baÅŸkent Kahire ve diÄŸer ÅŸehirlerdeki cadde ve sokaklarda sadece Sisi'nin posterleri bulunuyor.Â

CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi "Kime oy vereceÄŸiniz Ã¶nemli deÄŸil seÃ§imlere katÄ±lÄ±n" diyerek halkÄ± sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye teÅŸvik etmiÅŸ olsa da MÄ±sÄ±r sokaÄŸÄ±nda katÄ±lÄ±mÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ± kanaati hakim.

MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler 124 Ã¼lkedeki 139 sandÄ±kta oy kullanacaklar. BugÃ¼n, oy verme iÅŸlemi Yeni Zelandaâ€™da baÅŸladÄ±.Â

Milli SeÃ§im Kurulu (MSK) Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmadÄ±. MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle de TÃ¼rkiye ve Katar gibi Ã¼lkelerde yaÅŸayan "yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlere mensup" olarak tanÄ±mlanan muhalifler seÃ§men listelerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

MSK'ya gÃ¶re, Ã¼lke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda toplam 59 milyon 78 bin 138 kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. SeÃ§menler, MÄ±sÄ±r iÃ§inde 13 bin 706 sandÄ±kta oy kullanacak. 18 bin yargÄ± mensubunun denetleyeceÄŸi seÃ§imlerde 110 bin memur gÃ¶rev yapacak.

SeÃ§imleri 54 yerli ve 9 yabancÄ± kuruluÅŸun yanÄ± sÄ±ra 680 yabancÄ± gazeteci takip edecek. SeÃ§menler, 27 vilayetin tamamÄ±nda oy kullanabilecek.

ADAYLAR VE ÅžANSLARI

SeÃ§imde CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ve Musa Mustafa Musa olmak Ã¼zere yalnÄ±zca iki aday yarÄ±ÅŸacak.

Sisiâ€™nin kazanmasÄ±na ise kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. MÄ±sÄ±rlÄ± muhalifler, Musa Mustafaâ€™yÄ± "yÃ¶netim tarafÄ±ndan seÃ§ilmiÅŸ gÃ¶stermelik aday" olarak deÄŸerlendiriyor.

KATILIMIN DÃœÅžÃœK OLMASI BEKLENÄ°YOR

SeÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n Ã¼lke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Otoriteler, demokratik ortamÄ±n olmamasÄ± gibi gerekÃ§elerin yanÄ± sÄ±ra, Musa Mustafa Musaâ€™nÄ±n iddiasÄ±z ve zayÄ±f bir aday olmasÄ±nÄ±n da bu durumda etkisi olduÄŸunu savunuyor.

Musaâ€™nÄ±n bir televizyon programÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi, "EÅŸim ve Ã§ocuklarÄ±m beni destekleyecek" ÅŸeklindeki ifadesi yoÄŸun eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Musaâ€™nÄ±n daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± "SeÃ§imi kaybedersem Sisiâ€™ye destek vermeye devam edeceÄŸim" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ± da dikkati Ã§ekmiÅŸti.

Ã–te yandan, muhalif grup ve partiler ise seÃ§imleri boykot edecekler.

ADAY OLMA NÄ°YETÄ°NÄ° AÃ‡IKLAYAN DÄ°ÄžER ADAYLAR VE AKIBETLERÄ°

Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶nemi son BaÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde (BAE) aday olma niyetini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak MÄ±sÄ±râ€™a geldikten sonra fikir deÄŸiÅŸtirdi. BazÄ± gÃ¶zlemciler aday olmamasÄ± iÃ§in Åžefikâ€™e baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Liberal bir isim olan avukat Halid Ali de aday olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± ancak daha sonra fikrini deÄŸiÅŸtiren ikinci aday olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Aday olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna deklare eden diÄŸer isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Ananâ€™dÄ±. AdaylÄ±k duyurusundan Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra yasaya aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ananâ€™Ä±n yerine aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± HiÅŸma Cinina da yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klama nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki isim de halihazÄ±rda gÃ¶zaltÄ±nda tutuluyor.

Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da yÃ¶netimi eleÅŸtiren bir aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski adaylarÄ±ndan Abdulmunim Ebul Futuh da MÄ±sÄ±râ€™a geldikten sonra seÃ§im Ã¶ncesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SÄ°SÄ°'NÄ°N Ä°LK TURDA KAZANMA Ä°HTÄ°MALÄ° KUVVETLÄ°

BatÄ± Ã¼lkelerinden seÃ§im atmosferini eleÅŸtiren aÃ§Ä±klamalar gelmeye devam ediyor. MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi ise Ã¼lkedeki "seÃ§im ortamÄ±nÄ± ve demokrasiyi eleÅŸtiren" sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamalarÄ± "asÄ±lsÄ±z iddia" ÅŸeklinde deÄŸerlendiriyor.

Mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Sisiâ€™nin ilk turda kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±rken, MSKâ€™nÄ±n Sisiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ±nÄ± "yÃ¼zde 80 ila 97" arasÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan MÄ±sÄ±r vatandaÅŸlarÄ± 16, 17 ve 18 Mart'ta oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, MÄ±sÄ±r'daki seÃ§menler ise 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.