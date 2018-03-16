MÄ±sÄ±r'Ä±n seÃ§im maratonu resmen baÅŸladÄ±

SeÃ§imlerde CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ve YarÄ±n Partisi BaÅŸkanÄ± Musa Mustafa Musa yarÄ±ÅŸÄ±yor ancak, baÅŸkent Kahire ve diÄŸer ÅŸehirlerdeki cadde ve sokaklarda sadece Sisi'nin posterleri bulunuyor.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi "Kime oy vereceÄŸiniz Ã¶nemli deÄŸil seÃ§imlere katÄ±lÄ±n" diyerek halkÄ± sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmeye teÅŸvik etmiÅŸ olsa da MÄ±sÄ±r sokaÄŸÄ±nda katÄ±lÄ±mÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ± kanaati hakim.
MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan seÃ§menler 124 Ã¼lkedeki 139 sandÄ±kta oy kullanacaklar. BugÃ¼n, oy verme iÅŸlemi Yeni Zelandaâ€™da baÅŸladÄ±.Â
Milli SeÃ§im Kurulu (MSK) Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§men sayÄ±sÄ±nÄ± kamuoyuna duyurmadÄ±. MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶zellikle de TÃ¼rkiye ve Katar gibi Ã¼lkelerde yaÅŸayan "yasa dÄ±ÅŸÄ± Ã¶rgÃ¼tlere mensup" olarak tanÄ±mlanan muhalifler seÃ§men listelerinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
MSK'ya gÃ¶re, Ã¼lke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda toplam 59 milyon 78 bin 138 kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor. SeÃ§menler, MÄ±sÄ±r iÃ§inde 13 bin 706 sandÄ±kta oy kullanacak. 18 bin yargÄ± mensubunun denetleyeceÄŸi seÃ§imlerde 110 bin memur gÃ¶rev yapacak.
SeÃ§imleri 54 yerli ve 9 yabancÄ± kuruluÅŸun yanÄ± sÄ±ra 680 yabancÄ± gazeteci takip edecek. SeÃ§menler, 27 vilayetin tamamÄ±nda oy kullanabilecek.
SeÃ§imde CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ve Musa Mustafa Musa olmak Ã¼zere yalnÄ±zca iki aday yarÄ±ÅŸacak.
Sisiâ€™nin kazanmasÄ±na ise kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. MÄ±sÄ±rlÄ± muhalifler, Musa Mustafaâ€™yÄ± "yÃ¶netim tarafÄ±ndan seÃ§ilmiÅŸ gÃ¶stermelik aday" olarak deÄŸerlendiriyor.
SeÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ±n Ã¼lke iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼k olacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Otoriteler, demokratik ortamÄ±n olmamasÄ± gibi gerekÃ§elerin yanÄ± sÄ±ra, Musa Mustafa Musaâ€™nÄ±n iddiasÄ±z ve zayÄ±f bir aday olmasÄ±nÄ±n da bu durumda etkisi olduÄŸunu savunuyor.
Musaâ€™nÄ±n bir televizyon programÄ±nda sÃ¶ylediÄŸi, "EÅŸim ve Ã§ocuklarÄ±m beni destekleyecek" ÅŸeklindeki ifadesi yoÄŸun eleÅŸtirilere maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Musaâ€™nÄ±n daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± "SeÃ§imi kaybedersem Sisiâ€™ye destek vermeye devam edeceÄŸim" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamasÄ± da dikkati Ã§ekmiÅŸti.
Ã–te yandan, muhalif grup ve partiler ise seÃ§imleri boykot edecekler.
Devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek dÃ¶nemi son BaÅŸbakanÄ± Ahmed Åžefik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde (BAE) aday olma niyetini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak MÄ±sÄ±râ€™a geldikten sonra fikir deÄŸiÅŸtirdi. BazÄ± gÃ¶zlemciler aday olmamasÄ± iÃ§in Åžefikâ€™e baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Liberal bir isim olan avukat Halid Ali de aday olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ± ancak daha sonra fikrini deÄŸiÅŸtiren ikinci aday olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
Aday olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna deklare eden diÄŸer isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Sami Ananâ€™dÄ±. AdaylÄ±k duyurusundan Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra yasaya aykÄ±rÄ± davrandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ananâ€™Ä±n yerine aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan eski SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± HiÅŸma Cinina da yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klama nedeniyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ki isim de halihazÄ±rda gÃ¶zaltÄ±nda tutuluyor.
Ä°ngiltereâ€™nin baÅŸkenti Londraâ€™da yÃ¶netimi eleÅŸtiren bir aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± eski adaylarÄ±ndan Abdulmunim Ebul Futuh da MÄ±sÄ±râ€™a geldikten sonra seÃ§im Ã¶ncesinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BatÄ± Ã¼lkelerinden seÃ§im atmosferini eleÅŸtiren aÃ§Ä±klamalar gelmeye devam ediyor. MÄ±sÄ±r yÃ¶netimi ise Ã¼lkedeki "seÃ§im ortamÄ±nÄ± ve demokrasiyi eleÅŸtiren" sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamalarÄ± "asÄ±lsÄ±z iddia" ÅŸeklinde deÄŸerlendiriyor.
Mevcut CumhurbaÅŸkanÄ± Sisiâ€™nin ilk turda kazanmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±rken, MSKâ€™nÄ±n Sisiâ€™nin aldÄ±ÄŸÄ± oy oranÄ±nÄ± "yÃ¼zde 80 ila 97" arasÄ±nda aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± tahmin ediliyor.
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan MÄ±sÄ±r vatandaÅŸlarÄ± 16, 17 ve 18 Mart'ta oylarÄ±nÄ± kullanÄ±rken, MÄ±sÄ±r'daki seÃ§menler ise 26, 27 ve 28 Mart tarihlerinde sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek.
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti
Brezilya'da pek Ã§ok kentte on binlerce kiÅŸi, polis ÅŸiddetini eleÅŸtiren Franco'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti.
Forbes dergisinin 7 kez dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nÄ± seÃ§tiÄŸi Angela Merkel, Almanya'da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na resmen baÅŸladÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n Almanya ile bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman ÅŸirketlerle yapÄ±lan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maros Sefcovic, "Balkanlarda doÄŸalgazÄ±n ana daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin Bulgaristan'da olmasÄ±na destek veriyoruz. DoÄŸalgaz buradan sadece transit olarak geÃ§memeli, ticareti Bulgaristan'da yapÄ±lmalÄ±." dedi.
TÃ¼rkiye'ye, Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Avrupa Parlamentosu, PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Ã¼yeleriyle tepkilere neden oluyor.
Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filminin kamu yayÄ±n kuruluÅŸunda yayÄ±nlanmasÄ±, Hollanda vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri, BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Yurt BakanÄ± Horst Seehofer, Ã¼lkenin HristiyanlÄ±kla ÅŸekillendiÄŸini ve Ä°slamâ€™Ä±n Almanyaâ€™ya ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Ãœlke dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlerin bugÃ¼n oy kullanmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sÃ¼reci ve atmosferine" resmen girildiÄŸi belirtildi
Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±
Ä°ngiltere, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi sÃ¼resiz oturum hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Yeni sÃ¼resiz oturum verilecek kiÅŸiler farklÄ± bir vize statÃ¼sÃ¼ alacak