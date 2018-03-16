Alman İçişleri Bakanı'ndan İslam karşıtı açıklama

Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, Almanya’nın Hristiyanlıkla şekillendiğini ifade etti.
Buna, pazar günlerinin tatil olması, Hristiyan dini günler ile Paskalya ve Noel gibi ritüellerin dahil olduğunu belirten Seehofer, “İslam, Almanya’ya ait değildir.” dedi.
Seehofer, ancak ülkede yaşayan Müslümanların Almanya’ya ait olduğunu kaydetti.
12 yıl önce başlatılan ve Müslüman dernek temsilcileriyle devlet yetkililerini bir araya getiren Almanya İslam Konferansı’nın sürdürülmesini istediğini ifade eden Seehofer, “İslam Konferansı benim için önemli. Bizim, Müslüman derneklerle masaya oturmamız, diyaloğu aramamız ve gerektiğinde bunu genişletmemiz lazım. Benim mesajım şudur: Müslümanların bizim yanımızda veya karşımızda değil bizimle birlikte yaşaması lazım. Bunu başarmak için karşılıklı anlayışa ihtiyaç var. Bu da birbiriyle konuşmayla başarılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 2010 yılında İslam'ın Almanya'ya ait olduğunu söylemiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel de 2015 yılında buna katıldığını ifade etmişti.
Seehofer'e tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Almanya'da camiler kundaklanıyor. Her gün Müslümanlara karşı en az 3 saldırı yapılıyor. Bunlara sesi çıkmayan İçişleri Bakanı Seehofer'in görevdeki ilk aklına gelen atraksiyon 'İslam Almanya'ya ait değil.' Maksat Müslümanları dışlayarak Bavyera eyalet seçimlerine start vermek.'' ifadelerini kullandı.
Yeneroğlu İslam'ın Almanya'nın doğal bir parçası olduğunu anlamanın bir zaman meselesi olduğuna dikkati çekerek, ''Dışlama retoriğini uygulamak yerine, Almanya'daki Müslümanların güvenliği konusunda endişelenmeyi tercih etmek gerekir. Eskiden sinagoglar yakıldı, bugün camiler yanıyor. Almanya gerçekten sadece izlemeye devam mı edecek?'' değerlendirmesinde bulundu.
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Irak-Suriye sınırında gece düşen ABD'ye ait helikopterdeki tüm askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Washington yönetiminin Rumlar'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına destek verdiğini söyledi
Umman Dışişleri Bakanı ABD Savunma Bakanı'nın ülkelerini ziyaretinin ardından bu akşam İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek
Berlin’de kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacıyla caminin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı
Çinli sanatçı ve aktivist Weiwei'nin mültecilerin yaşadığı dramı anlattığı "Mültecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoğraf karesi ile mültecilere ait ayakkabı, elbise ve çeşitli kişisel eşyalardan oluşan 2 bin 46 parça sergileniyor
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi işgal birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti
Brezilya'da pek çok kentte on binlerce kişi, polis şiddetini eleştiren Franco'nun öldürülmesini protesto etti.
Forbes dergisinin 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçtiği Angela Merkel, Almanya'da dördüncü dönem başbakanlığına resmen başladı
Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman şirketlerle yapılan bazı anlaşmaları askıya aldığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Balkanlarda doğalgazın ana dağıtım merkezinin Bulgaristan'da olmasına destek veriyoruz. Doğalgaz buradan sadece transit olarak geçmemeli, ticareti Bulgaristan'da yapılmalı." dedi.
Türkiye'ye, Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu, PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için yoğun çaba gösteren üyeleriyle tepkilere neden oluyor.
Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisi'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması, Hollanda vatandaşları tarafından tepkiyle karşılandı
Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, ülkenin Hristiyanlıkla şekillendiğini ve İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını savundu
Ülke dışındaki seçmenlerin bugün oy kullanmaya başlamasının ardından, "Mısır Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve atmosferine" resmen girildiği belirtildi
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Genel Müdürü Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı
İngiltere, Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Yeni süresiz oturum verilecek kişiler farklı bir vize statüsü alacak