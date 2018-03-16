Hollanda'da ırkçı partinin İslamofobik seçim kampanyasına tepki

Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisinin (PVV) İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması tepki çekti.
Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanlığına bağlı kamu yayın kuruluşu NPO'da siyasi partilere ayrılan zaman diliminde PVV'nin “İslam ölümcüldür” ifadelerinin yer aldığı reklam filmi yayınlandı.
Seçim kampanyası kapsamında hazırlanan ve İslam'ı kötüleyen filme, Hollandalılar sosyal medya üzerinden tepki gösterdiler ve yayınlanmasının yasaklanmasını istediler.
Reklam filminin iğrenç olduğunu belirten Alie de Vries, "Siyasi partiler için ayrılan zaman dilimi her zaman ürkütücü oluyor ama Özgürlük Partisinin bu sefer yaptığı gerçekten iğrenç. Büyük kırmızı harflerle İslam eşittir yazısının ardına bir sürü kötü terimler. Sonunda da kanın aktığı 'ölümcül' terimi." sözlerini paylaştı.
Erik adlı kullanıcı da, "'İslam ölümcül' demekle Müslümanların katil olduğuna vurgu yapmak istiyor. Fakat bu kanunen yasak olduğu için söyleyemez. Bunun için sadece dinden bahsediyor. Hitler'in 30'lu yıllarda Yahudilere karşı yaklaşımına ne kadar da benziyor." paylaşımında bulundu.
Chantal Suissa-Runne de, "Zaten hastayım ama PVV'nin reklam filminden ateşim bir derece daha yükseldi. İslam eşittir kölelik, ölümcül, vs. Bir Yahudi olarak bunu tolere etmiyorum. Çoğu Yahudiler popülist partiler tarafından Müslümanlara vurmak için değnek olarak kullanılmaktan bıktılar." yazısını paylaştı.
NPO'ya tepkisini gösteren Joost Baars da, "PVV bu filmle daha da ileri gitse de benim demek istediğim PVV'nin ne yaptığı değil. Ben daha çok kamu yayın kuruluşunun yaptığına şok oldum." mesajını paylaştı.
Hollanda'da yerel seçimler 21 Mart'ta yapılacak.
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Irak-Suriye sınırında gece düşen ABD'ye ait helikopterdeki tüm askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Washington yönetiminin Rumlar'ın Akdeniz'de petrol ve doğalgaz aramasına destek verdiğini söyledi
Umman Dışişleri Bakanı ABD Savunma Bakanı'nın ülkelerini ziyaretinin ardından bu akşam İran'a bir ziyaret gerçekleştirecek
Berlin’de kundaklanan ve kullanılamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacıyla caminin yanındaki meydanda Cuma namazı kılındı
Çinli sanatçı ve aktivist Weiwei'nin mültecilerin yaşadığı dramı anlattığı "Mültecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoğraf karesi ile mültecilere ait ayakkabı, elbise ve çeşitli kişisel eşyalardan oluşan 2 bin 46 parça sergileniyor
Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Kafr Kaddum köyünde toplanan Filistinliler, Yahudi işgal birimi inşası ve ayrım duvarını protesto etti
Brezilya'da pek çok kentte on binlerce kişi, polis şiddetini eleştiren Franco'nun öldürülmesini protesto etti.
Forbes dergisinin 7 kez dünyanın en güçlü kadını seçtiği Angela Merkel, Almanya'da dördüncü dönem başbakanlığına resmen başladı
Suudi Arabistan'ın Almanya ile bir süre önce yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman şirketlerle yapılan bazı anlaşmaları askıya aldığı belirtildi.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, "Balkanlarda doğalgazın ana dağıtım merkezinin Bulgaristan'da olmasına destek veriyoruz. Doğalgaz buradan sadece transit olarak geçmemeli, ticareti Bulgaristan'da yapılmalı." dedi.
Türkiye'ye, Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu, PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için yoğun çaba gösteren üyeleriyle tepkilere neden oluyor.
Yerel seçimlere hazırlanan Hollanda'da ırkçı Özgürlükler Partisi'nin İslamofobik seçim kampanyası filminin kamu yayın kuruluşunda yayınlanması, Hollanda vatandaşları tarafından tepkiyle karşılandı
Almanya İçişleri, Bayındırlık ve Yurt Bakanı Horst Seehofer, ülkenin Hristiyanlıkla şekillendiğini ve İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını savundu
Ülke dışındaki seçmenlerin bugün oy kullanmaya başlamasının ardından, "Mısır Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve atmosferine" resmen girildiği belirtildi
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Genel Müdürü Aslan Aslanov, kurumun Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı
İngiltere, Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Yeni süresiz oturum verilecek kişiler farklı bir vize statüsü alacak