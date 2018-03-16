15:48, 16 Mart 2018 Cuma

Avrupa'nÄ±n PKK destekÃ§isi parlamentosu | GRAFÄ°K

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ye,Â Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP), PKK sergisi ve "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlereÂ ev sahipliÄŸi yapmasÄ±Â yanÄ±ndaÂ PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterenÂ Ã¼yeleriyleÂ tepkilere neden oluyor.

AP'de Ã¶zellikle Avrupa BirleÅŸik Solu, Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller Grubu Ã¼yesi parlamenterlerin duyduklarÄ± ideolojik yakÄ±nlÄ±k nedeniyle PKK'ya destek vermeleri dikkati Ã§ekiyor.

TÃ¼rkiye'ye,Â Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP), PKK sergisi ve "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlereÂ ev sahipliÄŸi yapmasÄ±Â yanÄ±ndaÂ PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterenÂ Ã¼yeleriyleÂ tepkilere neden oluyor.

AP'de Ã¶zellikle Avrupa BirleÅŸik Solu, Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller Grubu Ã¼yesi parlamenterlerin duyduklarÄ± ideolojik yakÄ±nlÄ±k nedeniyle PKK'ya destek vermeleri dikkati Ã§ekiyor.

TÃ¼rkiye'ye,Â Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP), PKK sergisi ve "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlereÂ ev sahipliÄŸi yapmasÄ±Â yanÄ±ndaÂ PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterenÂ Ã¼yeleriyleÂ tepkilere neden oluyor.

AP'de Ã¶zellikle Avrupa BirleÅŸik Solu, Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller Grubu Ã¼yesi parlamenterlerin duyduklarÄ± ideolojik yakÄ±nlÄ±k nedeniyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya destek vermeleri dikkati Ã§ekiyor.

AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkede yapÄ±lan ulusal seÃ§imlerle belirlenen AP Ã¼yeleri, 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemlerinde Ã¼yesi olduklarÄ± siyasi parti veya grubun ajandasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan AP Ã¼yeleri, AB Ã¼yelik mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Ankara'nÄ±n, sÄ±k sÄ±k haklÄ± gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± ve ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± eden aÃ§Ä±klamalar ve giriÅŸimlerde bulunuyor.

AP milletvekillerinin Strazburg'daki Genek Kurul'da TÃ¼rkiye'nin Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren bir tasarÄ±yÄ± kabul etmeleri, esasen parlamento Ã¼yelerinin AB'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde olan PKK'ya duyduklarÄ± yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bir yansÄ±masÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

PKK ÃœYELERÄ° AP TOPLANTILARINA KATILIYOR

Parlamentonun her yÄ±l "UluslararasÄ± KÃ¼rt KonferansÄ±" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi konferanslara aralarÄ±nda "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlerin de olduÄŸu PKK elebaÅŸlarÄ± konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lÄ±yor.

Bu konferanslarda PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.

2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen konferansa terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim ve PKK/KCK'nÄ±n Avrupa'daki elebaÅŸlarÄ±ndan ZÃ¼beyir Aydar katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

DiÄŸer taraftan dÃ¶nemin AP BaÅŸkanÄ± Martin Schulz ve AB GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, PKKâ€™ya silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§Ä±kan firari HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Faysal SarÄ±yÄ±ldÄ±z ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekmiÅŸti.

AP, aynÄ± yÄ±l PKK'ya yakÄ±nlÄ±klarÄ±yla bilinen FransÄ±z Sol Cephe Partisi Milletvekili Marie-Christine Vergiat ile Ä°sveÃ§ YeÅŸiller Partisinden Bodil Valero'nun davetiyle, bir sÃ¼re Kandil'de bulunan ve terÃ¶r faaliyetleri sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan HDP Avrupa Temsilcisi EyÃ¼p Doru'yu da aÄŸÄ±rladÄ±.

TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylem ve kararlarÄ±yla tepki Ã§eken AP, geÃ§en yÄ±l da OrtadoÄŸu'daki geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ± bir oturumda YPG'li bir kadÄ±n terÃ¶ristle de canlÄ± baÄŸlantÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

PKK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde de boy gÃ¶steren bazÄ± AP milletvekilleri, bu yÄ±l Suriye'deki mevcut durumun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir oturumda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ paÃ§avrasÄ±nÄ±n renklerine boyanmÄ±ÅŸ, "Afrin yalnÄ±z deÄŸildir" mesajÄ± taÅŸÄ±yan posterler aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

"PKK TEHDÄ°T DEÄžÄ°L"

AP'nin TÃ¼rkiye raportÃ¶rÃ¼ HollandalÄ± Kati Piri'nin PKK'ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±, parlamento Ã¼yelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne iliÅŸkin genel tutumunu yansÄ±tÄ±yor.

Piri, ocak ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, Avrupa iÃ§in PKK'nÄ±n bir tehdit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸ, asÄ±l odak noktasÄ±nÄ±n DEAÅž olmasÄ± gerektiÄŸini kaydetmiÅŸti.

TÃ¼rkiye raportÃ¶rÃ¼nÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapan zihniyetini bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerindeki uygulamalarda gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa'da bazÄ± ÅŸehirlerde kamu binalarÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yansÄ±tan Ã¼lkelerin, bunu PKK saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde yapmadÄ±ÄŸÄ± ve dayanÄ±ÅŸma gÃ¶stermediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

PKK'NIN TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ LÄ°STESÄ°NDEN Ã‡IKARILMASINA Ã‡ALIÅžILIYOR

Piri'nin PKK'ya iliÅŸkin genel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n birÃ§ok AP Ã¼yesi tarafÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.

Ã–yle ki, 2016 yÄ±lÄ±nda 751 Ã¼yeli AP'nin 100 milletvekili PKK'nÄ±n AB terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in bildiriye imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

AP'DE PKK SERGÄ°SÄ° AÃ‡ILDI

BrÃ¼ksel'deki AP binasÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Ã–calan ve PYD/PKK Ã¼yelerinin fotoÄŸraflarÄ±n bulunduÄŸu bir sergi aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sosyalist AP Ãœyesi Josef Weidenholzer'in ev sahipliÄŸindeki sergi bir hafta aÃ§Ä±k kalmÄ±ÅŸtÄ± . Sergide terÃ¶ristlerin Suriye'nin kuzeyinde Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± ve sÃ¶zde kantonlara iliÅŸkin bilgilere yer verilmiÅŸti.

AP'nin, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan kararÄ±nÄ±n hiÃ§bir hukuki baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmamakla beraber, bu giriÅŸim parlamentonun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren desteÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.Â