Avrupa'nÄ±n PKK destekÃ§isi parlamentosu | GRAFÄ°K

TÃ¼rkiye'ye,Â Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP), PKK sergisi ve "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlereÂ ev sahipliÄŸi yapmasÄ±Â yanÄ±ndaÂ PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterenÂ Ã¼yeleriyleÂ tepkilere neden oluyor.
AP'de Ã¶zellikle Avrupa BirleÅŸik Solu, Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller Grubu Ã¼yesi parlamenterlerin duyduklarÄ± ideolojik yakÄ±nlÄ±k nedeniyle PKK'ya destek vermeleri dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkiye'ye,Â Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP), PKK sergisi ve "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlereÂ ev sahipliÄŸi yapmasÄ±Â yanÄ±ndaÂ PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterenÂ Ã¼yeleriyleÂ tepkilere neden oluyor.
AP'de Ã¶zellikle Avrupa BirleÅŸik Solu, Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller Grubu Ã¼yesi parlamenterlerin duyduklarÄ± ideolojik yakÄ±nlÄ±k nedeniyle PKK'ya destek vermeleri dikkati Ã§ekiyor.
TÃ¼rkiye'ye,Â Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunanÂ Avrupa ParlamentosuÂ (AP), PKK sergisi ve "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlereÂ ev sahipliÄŸi yapmasÄ±Â yanÄ±ndaÂ PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶sterenÂ Ã¼yeleriyleÂ tepkilere neden oluyor.
AP'de Ã¶zellikle Avrupa BirleÅŸik Solu, Sosyal Demokratlar ve YeÅŸiller Grubu Ã¼yesi parlamenterlerin duyduklarÄ± ideolojik yakÄ±nlÄ±k nedeniyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya destek vermeleri dikkati Ã§ekiyor.
AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkede yapÄ±lan ulusal seÃ§imlerle belirlenen AP Ã¼yeleri, 5 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemlerinde Ã¼yesi olduklarÄ± siyasi parti veya grubun ajandasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±kan AP Ã¼yeleri, AB Ã¼yelik mÃ¼zakereleri yÃ¼rÃ¼ten Ankara'nÄ±n, sÄ±k sÄ±k haklÄ± gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± ve ulusal Ã§Ä±karlarÄ±nÄ± gÃ¶z ardÄ± eden aÃ§Ä±klamalar ve giriÅŸimlerde bulunuyor.
AP milletvekillerinin Strazburg'daki Genek Kurul'da TÃ¼rkiye'nin Afrin'e yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ± iÃ§eren bir tasarÄ±yÄ± kabul etmeleri, esasen parlamento Ã¼yelerinin AB'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinde olan PKK'ya duyduklarÄ± yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n bir yansÄ±masÄ± olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Parlamentonun her yÄ±l "UluslararasÄ± KÃ¼rt KonferansÄ±" adÄ± altÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi konferanslara aralarÄ±nda "kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle" aranan terÃ¶ristlerin de olduÄŸu PKK elebaÅŸlarÄ± konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lÄ±yor.
Bu konferanslarda PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±lar yapÄ±lÄ±yor.
2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼zenlenen konferansa terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK elebaÅŸlarÄ±ndan Salih MÃ¼slim ve PKK/KCK'nÄ±n Avrupa'daki elebaÅŸlarÄ±ndan ZÃ¼beyir Aydar katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
DiÄŸer taraftan dÃ¶nemin AP BaÅŸkanÄ± Martin Schulz ve AB GeniÅŸlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, PKKâ€™ya silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na dair gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri Ã§Ä±kan firari HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Faysal SarÄ±yÄ±ldÄ±z ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaparak bÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekmiÅŸti.
AP, aynÄ± yÄ±l PKK'ya yakÄ±nlÄ±klarÄ±yla bilinen FransÄ±z Sol Cephe Partisi Milletvekili Marie-Christine Vergiat ile Ä°sveÃ§ YeÅŸiller Partisinden Bodil Valero'nun davetiyle, bir sÃ¼re Kandil'de bulunan ve terÃ¶r faaliyetleri sebebiyle kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼ltenle aranan HDP Avrupa Temsilcisi EyÃ¼p Doru'yu da aÄŸÄ±rladÄ±.
TÃ¼rkiye karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylem ve kararlarÄ±yla tepki Ã§eken AP, geÃ§en yÄ±l da OrtadoÄŸu'daki geliÅŸmeleri ele aldÄ±klarÄ± bir oturumda YPG'li bir kadÄ±n terÃ¶ristle de canlÄ± baÄŸlantÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
PKK tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde de boy gÃ¶steren bazÄ± AP milletvekilleri, bu yÄ±l Suriye'deki mevcut durumun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir oturumda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ paÃ§avrasÄ±nÄ±n renklerine boyanmÄ±ÅŸ, "Afrin yalnÄ±z deÄŸildir" mesajÄ± taÅŸÄ±yan posterler aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
AP'nin TÃ¼rkiye raportÃ¶rÃ¼ HollandalÄ± Kati Piri'nin PKK'ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±, parlamento Ã¼yelerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne iliÅŸkin genel tutumunu yansÄ±tÄ±yor.
Piri, ocak ayÄ±nda verdiÄŸi bir rÃ¶portajda, Avrupa iÃ§in PKK'nÄ±n bir tehdit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸ, asÄ±l odak noktasÄ±nÄ±n DEAÅž olmasÄ± gerektiÄŸini kaydetmiÅŸti.
TÃ¼rkiye raportÃ¶rÃ¼nÃ¼n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda ayrÄ±m yapan zihniyetini bazÄ± Avrupa Ã¼lkelerindeki uygulamalarda gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n. TÃ¼rkiye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Avrupa'da bazÄ± ÅŸehirlerde kamu binalarÄ±na TÃ¼rk bayraÄŸÄ± yansÄ±tan Ã¼lkelerin, bunu PKK saldÄ±rÄ±larÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸinde yapmadÄ±ÄŸÄ± ve dayanÄ±ÅŸma gÃ¶stermediÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Piri'nin PKK'ya iliÅŸkin genel gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n birÃ§ok AP Ã¼yesi tarafÄ±ndan da paylaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.
Ã–yle ki, 2016 yÄ±lÄ±nda 751 Ã¼yeli AP'nin 100 milletvekili PKK'nÄ±n AB terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in bildiriye imza atmÄ±ÅŸtÄ±.
BrÃ¼ksel'deki AP binasÄ±nda 2016 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Ã–calan ve PYD/PKK Ã¼yelerinin fotoÄŸraflarÄ±n bulunduÄŸu bir sergi aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Sosyalist AP Ãœyesi Josef Weidenholzer'in ev sahipliÄŸindeki sergi bir hafta aÃ§Ä±k kalmÄ±ÅŸtÄ± . Sergide terÃ¶ristlerin Suriye'nin kuzeyinde Ã§ekilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± ve sÃ¶zde kantonlara iliÅŸkin bilgilere yer verilmiÅŸti.
AP'nin, TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± Ã§erÃ§evesinde Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan kararÄ±nÄ±n hiÃ§bir hukuki baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmamakla beraber, bu giriÅŸim parlamentonun terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÄ±llardÄ±r sÃ¼ren desteÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.Â
BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu'nun yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda gece dÃ¼ÅŸen ABD'ye ait helikopterdeki tÃ¼m askerlerin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Wess Mitchell, Washington yÃ¶netiminin Rumlar'Ä±n Akdeniz'de petrol ve doÄŸalgaz aramasÄ±na destek verdiÄŸini sÃ¶yledi
Umman DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD Savunma BakanÄ±'nÄ±n Ã¼lkelerini ziyaretinin ardÄ±ndan bu akÅŸam Ä°ran'a bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
Berlinâ€™de kundaklanan ve kullanÄ±lamaz durumda olan Koca Sinan Camisi'ne destek olmak amacÄ±yla caminin yanÄ±ndaki meydanda Cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Ã‡inli sanatÃ§Ä± ve aktivist Weiwei'nin mÃ¼ltecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dramÄ± anlattÄ±ÄŸÄ± "MÃ¼ltecilerden geriye kalanlar" isimli sergisinde, 17 bin fotoÄŸraf karesi ile mÃ¼ltecilere ait ayakkabÄ±, elbise ve Ã§eÅŸitli kiÅŸisel eÅŸyalardan oluÅŸan 2 bin 46 parÃ§a sergileniyor
BatÄ± Åžeria'nÄ±n Nablus kentindeki Kafr Kaddum kÃ¶yÃ¼nde toplanan Filistinliler, Yahudi iÅŸgal birimi inÅŸasÄ± ve ayrÄ±m duvarÄ±nÄ± protesto etti
Brezilya'da pek Ã§ok kentte on binlerce kiÅŸi, polis ÅŸiddetini eleÅŸtiren Franco'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti.
Forbes dergisinin 7 kez dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nÄ± seÃ§tiÄŸi Angela Merkel, Almanya'da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ dÃ¶nem baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±na resmen baÅŸladÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n Almanya ile bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman ÅŸirketlerle yapÄ±lan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maros Sefcovic, "Balkanlarda doÄŸalgazÄ±n ana daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin Bulgaristan'da olmasÄ±na destek veriyoruz. DoÄŸalgaz buradan sadece transit olarak geÃ§memeli, ticareti Bulgaristan'da yapÄ±lmalÄ±." dedi.
TÃ¼rkiye'ye, Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± durdurma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Avrupa Parlamentosu, PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in yoÄŸun Ã§aba gÃ¶steren Ã¼yeleriyle tepkilere neden oluyor.
Yerel seÃ§imlere hazÄ±rlanan Hollanda'da Ä±rkÃ§Ä± Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Partisi'nin Ä°slamofobik seÃ§im kampanyasÄ± filminin kamu yayÄ±n kuruluÅŸunda yayÄ±nlanmasÄ±, Hollanda vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±
Almanya Ä°Ã§iÅŸleri, BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve Yurt BakanÄ± Horst Seehofer, Ã¼lkenin HristiyanlÄ±kla ÅŸekillendiÄŸini ve Ä°slamâ€™Ä±n Almanyaâ€™ya ait olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu
Ãœlke dÄ±ÅŸÄ±ndaki seÃ§menlerin bugÃ¼n oy kullanmaya baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, "MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im sÃ¼reci ve atmosferine" resmen girildiÄŸi belirtildi
Azerbaycan Devlet Haber AjansÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aslan Aslanov, kurumun YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na atandÄ±
Ä°ngiltere, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verdiÄŸi sÃ¼resiz oturum hakkÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±. Yeni sÃ¼resiz oturum verilecek kiÅŸiler farklÄ± bir vize statÃ¼sÃ¼ alacak