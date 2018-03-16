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19:34, 16 Mart 2018 Cuma
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16:24, 16 Mart 2018 Cuma

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Afrin'de gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahlarÄ± kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildi
Afrin'de gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahlarÄ± kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildi

TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunanÂ AfrinÂ bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda terÃ¶ristlere aitÂ gÃ¼dÃ¼mlÃ¼tanksavarÂ silahlarÄ± ele geÃ§irildi.

BÃ¶lgedeki yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, TSK'nin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Afrin'de YPG/PKK mensuplarÄ± bÃ¼yÃ¼k bozguna uÄŸrarken Ã§oÄŸu terÃ¶rist silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakarak kentten kaÃ§Ä±yor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan terÃ¶ristlere ait Ã§ok miktarda mÃ¼himmat deposu ele geÃ§irildi. Depolardaki aramalarda aÄŸÄ±r silahlar bulundu.

Bu Ã§erÃ§evede Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana 3530 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirilmiÅŸti.



Ä°lgili Konular TSK TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri Afrin zeytin dalÄ± harekatÄ±
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