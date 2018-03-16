16:21, 16 Mart 2018 Cuma

Bulgaristan'da enerji konferansÄ± gerÃ§ekleÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Maros Sefcovic, Bulgaristan'Ä±n baÅŸkenti Sofya'da dÃ¼zenlenen "GÃ¼neydoÄŸu Avrupa'daki Sivil Toplum TeÅŸkilatlarÄ±nÄ±n (STK) Enerji PolitikalarÄ±ndaki RolÃ¼" konulu konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Bulgaristan'Ä±n Balkanlar ve tÃ¼m Avrupa'da doÄŸalgazda rota Ã§eÅŸitliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nda kilit rol oynayabileceÄŸini sÃ¶yledi.

Sefcovic, bu kapsamda Bulgaristan'Ä±n Ã¶nemli konumda bulunduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Balkanlarda doÄŸalgazÄ±n ana daÄŸÄ±tÄ±m merkezinin Bulgaristan'da olmasÄ±na destek veriyoruz. DoÄŸalgaz buradan sadece transit olarak geÃ§memeli, ticareti Bulgaristan'da yapÄ±lmalÄ±." dedi.

AB yasalarÄ±na uygun ÅŸekilde yapÄ±lacak doÄŸalgaz transferiyle Bulgaristan'Ä±n bu alanda bir "hub" olabileceÄŸini ifade eden Sefcovic, "TÃ¼m Avrupa'da 2030 yÄ±lÄ± vizyonu ile enerji alt yapÄ±larÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi gerekiyor. Enerji yoksulluÄŸu AB'de yaÅŸanan en Ã¶nemli sorunlardan biridir." diye konuÅŸtu.

Bulgaristan Enerji BakanÄ± Temenujka Petkova da Bulgaristan'Ä±n doÄŸalgazda komÅŸu Ã¼lkelerle baÄŸlantÄ± hatlarÄ±nÄ± geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu sÃ¼reÃ§te bÃ¶lge Ã¼lkelerinin STK'larÄ± ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu anlattÄ±.

Enerjide Bulgaristan-TÃ¼rkiye Ä°liÅŸkileri

Konferansa TÃ¼rkiye'yi temsilen katÄ±lan Enerji Ekonomisi DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. GÃ¼rkan KumbaroÄŸlu ise son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-Bulgaristan iliÅŸkilerinin enerji ekseninde Ã§ok hÄ±zlÄ± geliÅŸtiÄŸini belirtti.

KumbaroÄŸlu, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden gelecek doÄŸalgaz hatlarÄ±yla TÃ¼rkiye-Bulgaristan arasÄ±nda Ã¶nemli bir iÅŸ birliÄŸinin gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini ifade ederek, "TÃ¼rkiye'de bu yÄ±l Trans Anadolu DoÄŸalgaz Boru HattÄ± Projesi devreye girecek. BÃ¶ylece Hazar Denizi'nden Azerbaycan gazÄ±nÄ±n aktarÄ±mÄ±na baÅŸlanacak. TÃ¼rkiye-Bulgaristan burada da Ã¶ne Ã§Ä±kabilir. DolayÄ±sÄ±yla komÅŸumuz Bulgaristan ile birÃ§ok aÃ§Ä±dan iÅŸ birliÄŸi potansiyelimiz mevcut."

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