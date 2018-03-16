HDP'li Aysel TuÄŸluk'a 10 yÄ±l hapis cezasÄ±

Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadaÂ 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k TuÄŸluk ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Esas hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ± yapan TuÄŸluk, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n uzantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "DTK illegal bir yapÄ±lanma deÄŸildir, hiÃ§bir ÅŸekilde ÅŸiddet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda da bulunmamÄ±ÅŸtÄ±r. Temel amacÄ±, KÃ¼rt sorununun demokratik Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, barÄ±ÅŸÄ± esas almaktadÄ±r ve yasal bir platformdur." dedi.
Ãœzerine atÄ±lÄ± suÃ§lamayÄ± kabul etmeyen TuÄŸluk, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rerek beraatÄ±na ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
SavunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÃ¶z alan avukatlarÄ± da TuÄŸluk'un beraatÄ±na karar verilmesini istedi.
Avukat beyanlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son sÃ¶zÃ¼ sorulan TuÄŸluk, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ben ne Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesiyim ne de Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticisiyim, siyasetÃ§iyim. YaptÄ±ÄŸÄ±m her Ã§alÄ±ÅŸma legal ve barÄ±ÅŸ iÃ§erikli Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r. AnayasamÄ±zda ve kanunlarÄ±mÄ±zda da gÃ¶rÃ¼len meÅŸru faaliyetlerdir. Ben sadece HDP ve DTK Ã¼yesiyim, baÅŸka bir yerin Ã¼yesi deÄŸilim. Åžimdi burada illegal bir yapÄ±lanma Ã¼yesi olarak yargÄ±lanmam Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici. 2007'de milletvekili adayÄ± olduÄŸumda DiyarbakÄ±r'da halka gittiÄŸimizde insanlarÄ±n yÃ¼zde yÃ¼zÃ¼ 'Biz kendimiz iÃ§in bir ÅŸey istemiyoruz, barÄ±ÅŸÄ± getirin.' diyorlardÄ±. Bu sÃ¶zÃ¼ hep yÃ¼reÄŸimde taÅŸÄ±dÄ±m ve her ÅŸeyi barÄ±ÅŸ Ã¼zerine kurdum. GÃ¼cÃ¼m yettiÄŸi kadar barÄ±ÅŸ iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m. Bu Ã¼lke hepimizin Ã¼lkesi, Ã¼lkeye barÄ±ÅŸÄ± getiremediÄŸimiz iÃ§in TÃ¼rk halkÄ±ndan da KÃ¼rt halkÄ±ndan da Ã¶zÃ¼r diliyorum. Bunda bizim de sorumluluÄŸumuz var ama ÅŸuna Ã§ok inanÄ±yorum ki bu coÄŸrafyada yaÅŸayan halklarÄ±n aslÄ±nda birbirleriyle sorunu yok. Ne olursa olsun Ã¶lÃ¼mler olmamalÄ±, Ã¶lÃ¼mleri durdurmanÄ±n yolunu hep beraber aramamÄ±z gerekiyor. BarÄ±ÅŸÄ± yeniden kurma Ã§abasÄ± iÃ§inde olmalÄ±yÄ±z."
TuÄŸluk'un terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸinden 8 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmeden mahkeme heyeti, cezayÄ± 3713 sayÄ±lÄ± TerÃ¶rle MÃ¼cadele Kanunu'na gÃ¶re yarÄ± oranda artÄ±rarak 12 yÄ±la Ã§Ä±kardÄ±. Mahkeme, cezadan 1/6 oranÄ±nda indirim yapÄ±lmasÄ±na karar vererek TuÄŸluk'un 10 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmetti.Â
DuruÅŸmayÄ± bazÄ± HDP milletvekilleri de izledi.
DavanÄ±n 8 EylÃ¼l 2017'deki duruÅŸmasÄ±nda esas hakkÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klayan Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, TuÄŸluk'un "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan 22,5 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n 4 ayaklÄ± Ã¶rgÃ¼t ÅŸemasÄ± iÃ§inde faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼, Ã–calan'Ä±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda faaliyetlerde bulunan DTK yÃ¶neticisi TuÄŸluk'un da bu kapsamda PKK'ya yakÄ±n yayÄ±n organlarÄ±na demeÃ§ler verdiÄŸi, terÃ¶rist cenazelerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Ä°ddianamede, TuÄŸluk'un "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istenmiÅŸti.Â
Dava dosyasÄ±, yetkisizlik kararÄ±yla DiyarbakÄ±r'dan Ankara'ya gÃ¶nderilmiÅŸti.
Metroda baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ bir kadÄ±na hakaret ettiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Erzurum'da konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye Afrin meselesini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã§Ã¶zmÃ¼ÅŸ durumda" dedi. ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§'le ilgili olarakta "Bir yandan Ä°dlib tarafÄ±ndaki gÃ¶zlem noktalarÄ±mÄ±zÄ± geniÅŸletip tahkim edecek, diÄŸer yandan da MÃ¼nbiÃ§'e yÃ¶neleceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±
Afganistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sayed Can, "Afganistan maalesef savaÅŸlardan dolayÄ± geri kaldÄ±. TÃ¼rkiye, geliÅŸmemizde yardÄ±mcÄ± oluyor. EÄŸitim ve saÄŸlÄ±k konularÄ±nda Afganistan vatandaÅŸlarÄ± TÃ¼rkiye'ye geliyor" dedi
MHP'li milletvekili Ekmeleddin Ä°hsanoÄŸlu kalp krizi geÃ§irdi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak" suÃ§undan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 10 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
TSK'nin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Afrin bÃ¶lgesinin batÄ±sÄ±nda 5 konkurs gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ tanksavar silahÄ±nÄ±n, terÃ¶ristlerce kullanÄ±lamadan ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi
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