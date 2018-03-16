16:39, 16 Mart 2018 Cuma

S.Arabistan Alman ÅŸirketlerle bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± askÄ±ya aldÄ±





Suudi Arabistan'Ä±n Almanya ile bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸanan diplomatik gerilim nedeniyle, Alman ÅŸirketlerle yapÄ±lan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'Ä±n Almanya ile bir sÃ¼re Ã¶nce yaÅŸanan diplomatik gerilim nedeniyle, Ã¼lkede Alman ÅŸirketlerle yapÄ±lan bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± engellediÄŸi belirtildi. Bloomberg News'e konuÅŸan kaynaklar, Suudi Arabistan yÃ¶netiminin hÃ¼kÃ¼met kurumlarÄ±na Alman firmalarla "gerekli olmayan" bazÄ± anlaÅŸmalarÄ± yenilememe talimatÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki kritik iÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve anlaÅŸmalarÄ±n is normal seyrinde devam ettiÄŸi belirtildi. AskÄ±ya alÄ±nmasÄ± planlanan anlaÅŸmalar arasÄ±nda, Deutsche Bank'Ä±n Ã¼lkedeki bazÄ± yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. AyrÄ±ca Saudi Aramco'nun halka arzÄ±nda bazÄ± Alman ÅŸirketlerinin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n da engellenebileceÄŸi ifade ediliyor. Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n iktidardaki etkisini artÄ±rmasÄ±yla daha iddialÄ± bir dÄ±ÅŸ politika izlemeye baÅŸladÄ±. Almanya'nÄ±n eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, kasÄ±m ayÄ±nda LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri'nin istifa etme kararÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, LÃ¼bnan'Ä± "Suudi Arabistan'Ä±n piyonu" olarak nitelemiÅŸti. Bu aÃ§Ä±klamaya sert tepki gÃ¶steren Riyad yÃ¶netimi, Berlin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isini istiÅŸare iÃ§in Ã¼lkeye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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