Almanya'da dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Merkel dÃ¶nemi baÅŸladÄ± | GRAFÄ°K

Almanya'da EylÃ¼l 2017'de yapÄ±lan seÃ§imlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisiyle (CDU) tarihinin en kÃ¶tÃ¼ sonucunu alan BaÅŸbakanÂ AngelaÂ MerkelÂ 171 gÃ¼n sÃ¼ren hÃ¼kÃ¼met kurma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hÃ¼kÃ¼met kurmayÄ± baÅŸardÄ±. Bu sÃ¼reÃ§ Almanya tarihindeki en uzun hÃ¼kÃ¼met kurma dÃ¶nemi olarak istatistiklere girdi.
Ä°lk olarak 22 KasÄ±m 2005'ta baÅŸbakan seÃ§ilen Merkel bu koltukta 4 bin 497 gÃ¼ndÃ¼r oturuyor.
Angela Merkel bu sÃ¼reÃ§te iki Papa, Ã¼Ã§ ABD BaÅŸkanÄ±, dÃ¶rt Almanya CumhurbaÅŸkanÄ±, dÃ¶rt Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± ve dÃ¶rt Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± ile Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldu.
"Helmut Kohl'Ã¼n manevi kÄ±zÄ±" olarak bilinen Merkel, iki Almanya'nÄ±n birleÅŸmesinin ardÄ±ndan 1990 yÄ±lÄ±nda Federal Meclis'e (Bundestag) milletvekili seÃ§ildi. 1991 yÄ±lÄ±nda ise KadÄ±n ve GenÃ§lik BakanlÄ±ÄŸÄ±na ardÄ±ndan Ã‡evre BakanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Merkel bu gÃ¶revini 1998 yÄ±lÄ±nda kurulan Sosyal Demokrat Parti - YeÅŸiller koalisyon hÃ¼kÃ¼metine kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
10 Nisan 2000'den bu yana da CDU Genel BaÅŸkanÄ± olan Merkel fizik okudu. BabasÄ± papaz olan Merkel Hamburg'ta dÃ¼nyaya geldikten sonra ailesiyle birlikte DoÄŸu Almanya'ya yerleÅŸti. GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nÄ± ve Ã¼niversite dÃ¶nemini burada geÃ§iren Merkel iki Almanya'nÄ±n birleÅŸmesinin ardÄ±ndan CDU'da siyaset yapmaya baÅŸladÄ±.
Angela Merkel'in EylÃ¼l 2015'te bir milyona yakÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya Almanya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§masÄ± Ã¼lkede kutuplaÅŸmaya yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif Partisi (AfD) bu konuyu gÃ¼ndeme getirerek taban kazandÄ± ve ilk kez aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± bir parti Merkel dÃ¶neminde ana muhalefet koltuÄŸuna oturdu.
Almanya'da 16 yÄ±l 26 gÃ¼n (5 bin 870 gÃ¼n) ile en uzun sÃ¼re baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan Helmut Kohl'Ã¼n bu rekorunu Merkel'in kÄ±rÄ±p kÄ±ramayacaÄŸÄ± merak konusu. Merkel'in bu rekoru egale edebilmesi iÃ§in 18 AralÄ±k 2021'ye kadar koltuÄŸunda kalmasÄ± gerekiyor.
Merkel'in bugÃ¼ne kadar ortaklÄ±k kurduÄŸu partilerin Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe girmesi de dikkatlerden kaÃ§mÄ±yor. HÃ¼r Demokrat Parti (FDP), 2009 yÄ±lÄ±nda Merkel ile koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 2013 seÃ§imlerinde barajÄ± aÅŸamayarak meclis dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.
Sosyal Demokrat Parti ise Merkel ile kurduklarÄ± her koalisyonun ardÄ±ndan girdikleri her seÃ§imde ciddi oy kaybÄ± yaÅŸadÄ±.
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