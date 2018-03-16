17:09, 16 Mart 2018 Cuma

Brezilya'da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len siyasetÃ§i iÃ§in protesto gÃ¶sterisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± kampanya yÃ¼rÃ¼ten siyasetÃ§i Marielle Franco'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Brezilya karÄ±ÅŸtÄ±. Pek Ã§ok kentte on binlerce kiÅŸi, Franco'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesini protesto etti.

Ã‡arÅŸamba akÅŸamÄ± ÅŸofÃ¶rÃ¼yle birlikte aracÄ±nda silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼len 38 yaÅŸÄ±ndaki Rio de Janeiro Konseyi Ãœyesi Franco aynÄ± zamanda bir kadÄ±n haklarÄ± savunucusuydu. Cinayetin ardÄ±ndan Rio'daki Belediye Tiyatrosu Ã¶nÃ¼nde yapÄ±lan protesto gÃ¶sterisine on binlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Sao Paolo ve diÄŸer kentlerde de gerÃ§ekleÅŸen protestolara sendikalar, kadÄ±n Ã¶rgÃ¼tleri, siyasi partiler ve gecekondu mahallelerinde yaÅŸayanlar destek verdi.

Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanÄ± Raul Jongmann, federal hÃ¼kÃ¼metin elindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kullanarak katili ortaya Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Polis yetkilileri Franco'nun bilinÃ§li olarak hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. AÃ§Ä±lan dokuz el ateÅŸin dÃ¶rdÃ¼ Franco'nun kafasÄ±na, Ã¼Ã§Ã¼ de Gomes'e isabet etti.

Kent konseyine 2016'da seÃ§ilen Franco geÃ§en ay da Rio'nun gecekondu mahallelerindeki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini denetleyen komisyonun sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ olarak seÃ§ilmiÅŸti.

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